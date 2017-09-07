Dolar/TL 3.42 seviyesinde işlem görüyor

Dün saat 1733 itibariyle 3.4352/3.4360 seviyesinde olan dolar/TL TRYTOM=D3, bu sabah saat 0904'te 3.4285/3.4295 seviyesinde.

Dün aynı saatte 3.7648/3.7659 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.7577/3.7592, dün 4.0945/4.0959 seviyesindeki euro/TL ise 4.0868/4.0884 seviyesinde bulunuyor.

ECB Başkanı Mario Draghi'nin bugünkü toplantıda ekonomiye verilen desteği kısmak için zemin hazırlamaya başlaması bekleniyor ancak önemli bir taahhüt vermekten kaçınabilir.

Draghi'nin bu yıl dolar karşısında yüzde 13'den fazla değer kazanan euronun son dönemdeki güçlü seyrine ilişkin herhangi bir çekince ifade edip etmeyeceği de yakından izleniyor.

Euro EUR= yüzde 0.1 artışla 1.1925 dolara yükselmesine rağmen geçen hafta gördüğü Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 1,2070 doların altında işlem görüyor.

Daha yüksek euronun ECB'nin tahvil alım desteğini kontrol altına alma planlarını yavaşlatabileceği beklentileriyle baskı altında kalan euro, iki buçuk yılın zirvesini görmesinin ardından ivme kaybetmişti.

Reuters anketine katılan 66 ekonomistin yalnızca 15'i ECB'nin bugünkü toplantıda aylık varlık alımlarında kısıntıya gideceğini açıklamasını bekliyor.

Kapital FX notunda dolar/TL'nin 3.45 seviyesindeki anahtar direnci kırmayarak asıl eğilimini sürdürdüğü belirtilerek, "Kurun yukarıya gitmesi için 3.45 üzerinde kalıcılık ve günlük kapanışlar görülmesi gerek. Kurun anahtar destek noktaları olan 3.40–3.38 aralığı için ise ilk önce 3.42 uğrak noktasının altında kalıcı fiyat hareketleri görmeliyiz" denildi.

Analistler Borsa İstanbul'un Asya piyasalarına paralel karışık hareket etmesini beklerken, Global Yatırım raporunda Halkbank eski genel müdürü hakkındaki iddianamenin etkisinin izleneceği belirtildi.

Amerika'da savcılar, İran'a karşı Amerikan yaptırımlarının ihlal edilmesine rol oynadıkları gerekçesiyle ekonomi eski bakanı Zafer Çağlayan ve Halkbank'ın eski genel müdürü Süleyman Aslan hakkında iddianame hazırladı ve mahkemeye sundu.

BIST-100 dün 109,611.79 seviyesinden kapandı.

Öte yandan Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump ve kongre liderlerinin ABD'nin borç sınırını yükseltme konusunda beklenmedik bir şekilde anlaşmaya vararak yakın dönemdeki hükümeti kapatma riskini ortadan kaldırmalarının ardından toparlandı.

Trump, 15 Aralık'a kadar ABD borç sınırını yükseltme ve hükümete destek/fon sağlama konusunda beklenmedik bir şekilde Demokratlarla anlaşmaya varmış oldu. Trump'ın nadiren böyle iki taraflı tutum sergilemesi Cumhuriyetçi senatörleri şaşırttı.

Yurtiçinde tahvil bono piyasasında ise beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri faizler üzerinde yukarı yönlü baskıya nedene oluyor. 10 yıllık yeni gösterge tahvilde bileşik faiz dün yönünü yukarı çevirerek spot kapanışta ortalama yüzde 10.68, valörde son işlemde yüzde 10.73 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.63, valörde son işlemde yüzde 11.65 seviyesindeydi.