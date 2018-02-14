Dolar sakin Euro tarihi rekor kırdı

ABD'de enflasyonun yükseleceği ve Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı endişeleriyle geçen haftalarda yaşanan sert hareketlerin ardından temkinli seyreden piyasalar ABD'de bugün saat 16.30'da açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.

Dolardaki değer kaybına karşın eurodaki değer artışı ise euro/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesine neden oldu. Euro/TL 4.7256 seviyesini görerek tarihi rekor kırarken, saat 09.29 itibarıyla 4.7103 seviyesinde hareket ediyordu. Dolar/TL aynı dakikalarda 3.8046 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.2376 seviyesinde bulunuyordu.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Öte yandan piyasalar bugün yurtiçinde saat 10.00'da açıklanacak olan Aralık ayı cari açık verisini izleyecek. Siyasi tarafta ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yarınki Türkiye ziyareti izleniyor.

Cari işlemler dengesinin 2017 yılı Aralık ayında 7.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Aralık ayı verilerinin beklentilere paralel gelmesi halinde revizyonlar hariç tutulduğunda Türkiye 2017 yılını 46.9 milyar dolar civarında açık ile kapatmış olacak.

Asya borsaları yatırımcıların veri öncesinde endişe içinde beklemeye geçmesine paralel olarak karmaşık seyir izliyor. Enflasyonun yönüne göre dünya çapında faizlerin tahmin edilenden daha hızlı artırılacağı kaygıları alevlenebileceği gibi dinebilir de.

ABD'de enflasyonun yıllık bazda hız kaybederek yüzde 1.9'a gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 1.7 olması bekleniyor. Verinin beklentilere paralel gelmesi yatırımcıların kaygılarını yatıştırabilir. Ancak birçok piyasa oyuncusu tıpkı birkaç hafta önce çalışan ücretlerinde olduğu gibi enflasyonun da yukarı yönlü bir sürpriz yapmasından endişe ediyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün yüzde 0.6 geriledikten sonra bugün de yüzde 0.3 ekside 89.436'da bulunuyor. Geçen hafta dolar karşısında yüzde 2.5'in üzerinde değer kaybeden TL ise hafta başından bu yana 3.80 civarında dar bantta hareket ediyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.06, valörde son işlemde yüzde 12.18 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.35, valörde son işlemde yüzde 13.39 seviyesindeydi.