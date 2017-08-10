Dolar ne kadar? Dolar kurunda son durum...

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken yurtdışında saat 1130'da İngiltere sanayi üretimi, saat 1530'da ABD ÜFE ve çekirdek ÜFE açıklanacak. Yarın ise ABD'de TÜFE verisi izlenecek.

Enflasyon verileri yatırımcılar tarafından ABD enflasyon trendini ve Fed'in para politikası üzerinde yaratabileceği olası etkiler için ipuçlarını almak adına izleniyor.

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik herhangi bir tehdide "ateş ve öfkeyle" karşılık verileceğini açıklamasının ardından, Pasifik okyanusunda ABD toprağı sayılan Guam adasına füze saldırısı planlarını değerlendirmeye aldığını açıkladı. L5N1KV0OH

İki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerilim finans piyasalarını etkiledi. Global risk iştahında azalma gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, dolar/TL dün 3.55 seviyesine doğru hareketlendi. Ancak Kur bu seviyelerde kalıcı olamayarak yönünü tekrar aşağı çevirdi.

Dün saat 1623'te 3.5461/3.5474 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 0846'da 3.5400/3.5420 seviyesinde.

Dün aynı saatte 3.8471/3.8486 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.8467/3.8492, 4.1494/4.1512 seviyesindeki euro/TL ise 4.1535/4.1565 seviyesinde.

Öte yandan gerginlik nedeniyle ABD tahvil faizlerindeki yükseliş yurtiçi tahvil piyasasına da yansıdı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.73, valörde son işlemde yüzde 10.77 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.69 seviyesindeydi.