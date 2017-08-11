Dolar ne kadar? Dolar alacaklar dikkat...

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimin artarak devam etmesiyle risk iştahındaki azalma sürererken, bugün ABD'de açıklanacak olan TÜFE verilerine odaklanıldı.

Dün akşam saatlerinde 3.5324/3.5334 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 3.5458/3.5465 seviyesinde.

Dün aynı saatte 3.8391/3.8402 seviyesinde olan sepet bazında TL 3.8577/.3.8593, 4.1453/4.1470 seviyesindeki euro/TL ise 4.1703/4.1730 seviyesinde.

Yurtiçinde bugün saat 10:00'da cari açık verisi, ABD'de ise saat 15:30'da TÜFE ve çekirdek TÜFE verileri açıklanacak.

Veri, Fed'in para politikası görünümü ve kısa vadede dolardaki hareketlerle ilgili ipuçları vereceğinden yakından izleniyor.

ABD'deki düşük enflasyon Fed'in bu yıl faizleri tekrar artırma ihtimaliyle ilgili endişeleri artırırken, doları baskı altında bıraktı.

Öte yandan dolar, ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimin tırmanmasının daha çok yatırımcıyı güvenli varlıklara yöneltmesiyle yen karşısında sekiz haftanın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Euro geçen hafta gördüğü iki buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 1.1910 doların altında kalarak yüzde 0.1 düşüşle 1.1766 dolara geriledi.

Pyongyang'ın Japonya üzerinden füze fırlatma planlarını açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'yi Guam'a ya da ABD müttefiklerine saldırmaya karşı yeniden sert bir şekilde uyardı.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, doların küresel bazda beklentilerin altında kalan ÜFE verileri nedeniyle kazanç serisini sonlandırdığını, TL'nin jeopolitik risklerin arttığı periyotta diğer EM para birimleriyle beraber değer kaybettiğini söyledi.

Son iki gündür EM grubunda başta won olmak üzere Asya para birimleri düşüşlerde başı çekerken, TL'nin de yüksek korele olduğu rand, ruble, real gibi para birimleriyle beraber bu duruma uyum sağladığını söyleyen Erkan, "Bugün açıklanacak TÜFE verisinin ise fiyatlamalara yeni bir boyut getirmesi beklenebilir. Zayıf ÜFE verisi iç piyasada fiyatlanmadı ancak TÜFE'nin önem derecesi daha yüksek. Olumsuz bir veride piyasanın yeniden 3.54–3.52 aralığına dönmesini bekleriz. Bu seviyelerde ise TL adına riskli bölgelere yaklaşılabilir, 3.56 aleyhine volatiliteyi artırabilir. Risk iştahındaki olumsuzluk kurun yukarı bakmasına neden olmaktadır" dedi.