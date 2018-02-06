Dolar kuru ne durumda? Riskten kaçış dolar fiyatlarını..

Dolar/TL, ABD piyasalarındaki sert satış baskısının riskten kaçışı tetiklemesiyle güne yükselişle başladı.

Yatırımcıların yükselişi destekleyen faktörlere olan güveninin zedelenmeye başlamasıyla Wall Street 2011'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Dow endeksi yatırımcıların artan tahvil getirileri ve yükselen enflasyonla mücadele etmeleriyle yaklaşık 1,600 puan gerileyerek tarihindeki en büyük gün içi düşüşü kaydetti.

Dolar ise küresel hisse senetlerindeki sert düşüşün yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırmaya başlaması ve nispeten güvenli liman olarak algılanan dolara yöneltmesinden destek buldu.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi ocak ayı sonlarında 88.43'e kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesini gördükten sonra bu sabah 89.60'ın üzerinde bulunuyor.

Riskten kaçışın gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışı tetiklemesi TL'ye de değer kaybı olarak yansıdı.

Dün akşam 17:40'ta 3.76'nın hemen altında işlem gören dolar/TL gece saatlerinde 3.7990'a kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 08:32'de 3.7875 seviyesinde yer aldı.

Öte yandan WallStreet'te yaşanan sert hareketle birlikte "Korku endeksi" olarak bilinen oynaklık endeksi VIX yüzde 115 yükseldi ve önceki kapanışı olan 17'den 37'ye geldi.

Yurt içi piyasalarda bugün TCMB aylık fiyat gelişmeleri (10:00) ve reel kur endeksi (14:30) takip edilecek. Dışarıda ise ABD dış ticaret (16:30) verisi izlenecek.