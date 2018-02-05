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Dolar kuru haftaya nasıl başladı? İşte dolar fiyatları

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

Dolar/TL enflasyon verisinin açıklanacağı güne 3,77 civarında yatay seyirle başladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay hareketle başladı.

Dolar endeksindeki zayıf hareketten bulduğu destekle geçtiğimiz hafta genel olarak 3,75 civarında seyreden dolar kuru, cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yukarı yönlü hareketlenerek haftayı 3,77'den kapatmıştı.

Dolar/TL 3,7690 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL ise 4,6950'den işlem gördü.

Bugün yurt içi piyasada izlenecek en önemli veri ocak enflasyonu. Geçen yılı yüzde 11,92 seviyesinde tamamlayan enflasyonun baz etkisiyle ocak ayında geri çekilmesi bekleniyor, analistlerin öngörüsü yıllık ortalama 10,70 yönünde.

Etiketler: Dolar kuru , dolar/TL kuru , dolar fiyatları
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