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Dolar güne nasıl başladı?

Hürriyet Haber
08.02.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

Dolar/TL, güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından 3,7970 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda artan oynaklığın dolar talebini artırmasının etkisiyle 3,8061'e kadar çıkan dolar/TL, günü yüzde 0,94 yükselişle 3,8037'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne sakin bir başlangıç yapmasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 3,7970 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,6630, sterlin/TL de yüzde 0,10 artışla 5,2850'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 90,5'i test etmesinin ardından bugün 90,4 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan oynaklığın risk iştahını azalttığını belirterek, bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,81 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin kırılması durumunda 3,85'in gündeme gelebileceğini, 3,7510 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Etiketler: Dolar kuru , dolar fiyatları , dolar ne kadar
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