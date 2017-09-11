Dolar kritik seviyenin altında

Cuma günü saat 17.30'da 3.4100/3.4105 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.4114/3.4130 seviyesinden başladı. Dolar kuru bugün açıklanan piyasalar için kritik bir veri olan büyüme rakamları sonrası yılın en düşük seviyesini tazeledi. Dolar kuru en düşük 3.3983 seviyesini görrüken saat 11.00 itibarıyla 3.4001 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise aynı dakikalarda 4.0857 seviyesinde işlem gördü.

Euro/dolar yeni haftada 1.20 seviyelerinde bulunuyor.

Öte yandan yarınki Hazine ihaleleri, Perşembe günkü PPK toplantısı ile Cuma günü açıklanacak olan cari açık verisi piyasalarda izlenecek.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçinde tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.63, valörde son işlemde yüzde 10.61 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.62, valörde son işlemde yüzde 11.63 seviyesindeydi.

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