Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Dolar kritik seviyenin altında

Dolar kritik seviyenin altında

Hürriyet Haber
11.09.2017 - 10:57 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 12:25

Piyasalar bu hafta özellikle yurt içindeki yoğun veri gündemine odaklanırken, büyüme verisi sonrası dolar/TL kritik seviye olan 3.40 seviyesinin altına gerilerdi.

Cuma günü saat 17.30'da 3.4100/3.4105 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.4114/3.4130 seviyesinden başladı. Dolar kuru bugün açıklanan piyasalar için kritik bir veri olan büyüme rakamları sonrası yılın en düşük seviyesini tazeledi. Dolar kuru en düşük 3.3983 seviyesini görrüken saat 11.00 itibarıyla 3.4001 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise aynı dakikalarda 4.0857 seviyesinde işlem gördü.

Euro/dolar yeni haftada 1.20 seviyelerinde bulunuyor.

Öte yandan yarınki Hazine ihaleleri, Perşembe günkü PPK toplantısı ile Cuma günü açıklanacak olan cari açık verisi piyasalarda izlenecek.

TAHVİL BONO PİYASASI
Yurtiçinde tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.63, valörde son işlemde yüzde 10.61 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.62, valörde son işlemde yüzde 11.63 seviyesindeydi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Etiketler: Dolar ne kadar , Euro ne kadar , Borsa
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri