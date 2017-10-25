Dolar iki haftanın zirvesini gördü

Dolarda küresel bazda güçlü seyir, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik riskler Türk Lirası'nı baskı altında tutmaya devam ediyor. Dolar/TL dün uluslararası piyasalarda 9 Ekim'den beri en yüksek seviye olan 3.7591 seviyesini gördükten sonra, yeni günde 3.73 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru saat 8.40 itibarıyla 3.7345 seviyesinde hareket etti. Euro/TL ise gün içinde en yüksek 3.4065 seviyesini görürken şu dakikalarda 4.3932 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar da aynı dakikalarda 1.1761 seviyesindeydi.