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Dolar iki haftanın zirvesini gördü

Hürriyet Haber
25.10.2017 - 08:53 | Son Güncelleme:

Dolar fiyatları dün akşam saatlerinde 3.75 seviyesinin üzerini görerek son iki haftanın zirvesine ulaştı. Dolar fiyatları sonrasında hafif gerileyerek yeni günde 3.73 seviyesinde işlem görüyor.

Dolarda küresel bazda güçlü seyir, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik riskler Türk Lirası'nı baskı altında tutmaya devam ediyor. Dolar/TL dün uluslararası piyasalarda 9 Ekim'den beri en yüksek seviye olan 3.7591 seviyesini gördükten sonra, yeni günde 3.73 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru saat 8.40 itibarıyla 3.7345 seviyesinde hareket etti. Euro/TL ise gün içinde en yüksek 3.4065 seviyesini görürken şu dakikalarda 4.3932 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar da aynı dakikalarda 1.1761 seviyesindeydi.

Etiketler: dolar fiyatları , euro fiyatları
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