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Dolar haftaya nasıl başladı?

Hürriyet Haber
06.11.2017 - 08:58 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz cuma uluslararası piyasada 3.89 seviyesinin üzerini gören dolar kuru, yeni haftaya 3.87 seviyesinde başladı.

ABD ve Türkiye arasında bir süredir devam eden gerilimin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine ilişkin endişelerle dolar/TL hareketli bir seyir izliyor. Dolar kuru geçtiğimiz cuma en yüksek 3.8905 seviyesini görürken, yeni haftaya 3.87 seviyesinden başladı. Dolar/TL saat 8.35 itibarıyla 3.8773 seviyesinden işlem görüyor.

4.5205 ile tarihi rekor kıran Euro/TL ise aynı dakikalarda 4.5036 seviyelerinde bulunuyor. Euro/dolar da 1.1613 seviyesinde hareket ediyor.

S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU AÇIKLADI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi. S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu açıkladı.

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