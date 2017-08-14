Dolar haftaya 3.53 seviyesinde başladı

Küresel piyasalar ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimi izlemeye devam ederken, ABD'de Cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında artan ABD TÜFE verisi piyasalara olumlu yansıdı; geçen hafta yaklaşık yüzde 1.5 düşen BIST-100'de ise pozitif açılış bekleniyor.

Jeopolitik risklerin önümüzdeki günlerde piyasaların odağında kalmaya ve yön vermeye devam etmesi bekleniyor. Bu çerçevede bir süredir 3.50-3.55 bandında hareket eden dolar/TL'de de küresel piyasalara paralel hareketin sürmesi bekleniyor.

Asya borsaları, yüksek seyir izleyen Wall Street'i izleyerek üç günlük kayıplarının ardından toparlanırken, dolar Kore yarımadasındaki gerilim ve Fed'in bu yıl faizleri tekrar artırma ihtimalini azaltan düşük ABD enflasyon verisiyle baskı altında bulunuyor.

BORSADA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Oyak Yatırım'ın notunda, "ABD ve Kuzey Kore arasında jeopolitik gerginlik bir miktar sakinleşmiş görünüyor. BIST-100'de geçen haftaki yüzde 1.5'luk düşüşün ardından haftaya pozitif başlamasını bekliyoruz" denildi.

BIST-30 endeksinin Ağustos sonu vadeli kontratları XU030c1 ilk işlemlerde yüzde 0.64 alıcılı hareket ediyor.

Yurtiçinde bugün saat 1430'da TCMB beklenti anketi açıklanacak. Yurtdışında ise saat 1200'de euro bölgesi sanayi üretimi açıklanacak.

Doların yakın vadedeki görünümü için temel gelişme olarak görülen ABD ve Kuzey Kore arasındaki tansiyon yükselirken, dolar yen karşısında yükselerek geçen hafta gördüğü dört ayın dip seviyesinden uzaklaştı.

Kuzey Kore Salı günü Japon yönetimini sona erdiren Kurtuluş Günü'nü kutlayacak iken, jeopolitik risklerin yakın vadede global piyasalar için ana tema olmaya devam etmesi bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca 21 Ağustos'ta başlayacak olan ve her yıl yapılan ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikat öncesi gerilime de hazırlanıyor.

Dolar, jeopolitik risk endişelerine ek olarak Fed'in bu yıl faizleri tekrar artırma ihtimalini azaltan beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisiyle de baskı altında bulunuyor.

DOLAR GÜNE BÖYLE BAŞLADI

Cuma günü saat 16:23'te 3.5402/3.5410 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 09:07'de 3.5295/3.5315 seviyesinde.

Cuma günü aynı saatte 3.8610/3.8626 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.8493/3.8518, 4.1816/4.1832 seviyesindeki euro/TL ise 4.1692/4.1723 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.82, valörde son işlemde yüzde 10.83 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.72, valörde son işlemde yüzde 11.72 seviyesindeydi.







