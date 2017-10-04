Dolar güne böyle başladı gözler Fed'de

Küresel piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle BIST-100'de de pozitif açılış bekleniyor.

Endekste açılışın yönüne işaret eden BIST-30 endeksinin en yakın vadeli kontratları XU030c1 yüzde 0.35 yükselişle hareket ediyor.

Asya borsaları dar hacimli işlemlerde Japonya ve Hong Kong hisse piyasaları öncülüğünde yükselirken, Çin Merkez Bankası'nın istikrarlı büyüyen ekonomiyi desteklemek için hafta sonunda attığı adımlar risk iştahını canlı tuttu.

Oyak Yatırım'ın notunda da dolardaki hafif geri çekilme ve küresel piyasalardaki olumlu havanın Türk hisse piyasasını desteklemesinin ve endekste pozitif açılışın beklendiği belirtildi.

Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Katalan referandumu piyasaları baskılamayı sürdürürken, dolar/TL TRYTOM=D3 11 Eylül'de gördüğü 3.39'lu seviyelerden 28 Eylül'de 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test etti. Dolar/TL hafta başından itibaren ise daha sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Dün akşam saatlerinde 3.5800 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah güne saat 0836'da 3.5665/3.5670 seviyesinde başladı. Sepet bazında TL TRYBASKETD3= aynı saatte 3.8800/3.8824, euro/TL ise 4.1949/4.1980 seviyesinde bulunuyor.

Güçlü ABD imalat sanayi verisinin ardından dün bir buçuk ayın zirvesini gören dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanı olarak para politikasında düşünülenden daha az sıkılaştırma yanlısı birini seçeceğine yönelik spekülasyonla geriledi.

Bu spekülasyon aralarında TL'nin de olduğu gelişmekte olan para birimlerinde artan risk iştahında belirleyici oldu.

Dolar endeksi .DXY güçlü ABD imalat verisinin ardından dün gördüğü bir buçuk ayın zirvesi olan 93.92'den gerileyerek 93.57'de bulunuyor.

Politico'da yayımlanan ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin'in Fed başkanlığı için Fed yönetim kurulu eski üyelerinden Kevin Warsh yerine şuanki üyelerden Jerome Powell'a sıcak baktığını iddia eden haber dolardaki kazanımları sınırladı.

Warsh ve Powell, Fed Başkanı Janet Yellen'in görev süresi Şubat 2018'de sona erdiğinde yerini alabilecek güçlü adaylar olarak görülüyor. Powell para politikasında Warsh'e göre daha gevşetme yanlısı olarak görülüyor. Warsh geçmişte Fed'in tahvil alımlarını eleştirmişti.

Öte yandan bankacılar ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkat çekiyorlar. Verinin ABD faiz kararları için önemli bir gösterge olacağını belirtiyorlar.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Enflasyonda yıllık bazda devam eden yükseliş ve dün gün içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz söylemleri kuru baskılayan diğer nedenler olmuştu.

Yükseliş eğiliminin devam ettiği TÜFE'de Eylül'de gıda hariç diğer tüm ana harcama gruplarında artış gözlenirken, yıllık enflasyon yüzde 11.20'ye yükseldi; çekirdek enflasyon ise 13.5 yılın zirvesine geldi.

Erdoğan, piyasa faizlerinin yüzde 20'yi yakaladığı bir dönemden geçildiğini, yüksek faiz sebebiyle enflasyonda düşüşün sağlanamadığını, yüksek faizin enflasyonu aşağı çekmeyeceğini vurgulayarak, "bunun kararını vermeleri" gerektiğini söyledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.00 seviyesinden gerçekleşirken valörde saat 1657'de son işlem yüzde 11.02 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün yüzde 11.89 valörde saat 1657'de son işlem yüzde 11.92 oldu.