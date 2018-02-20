Dolar güne böyle başladı

Dolar/TL, jeopolitik gelişmelerle dün yönünü yukarı çevirirken, bugün en yüksek 3.7700 seviyesini gördü. Dün saat 17.08'de 3.7570/3.7580 seviyesinde olan dolar kuru, bu sabah güne 3.7627/3.7655 seviyesinden başladı.

Dolar/TL saat 09.41 itibarıyla 3.7664 seviyesinde hareket ederken, euro kuru 4.6670 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar ise 1.2385 seviyesindeydi.

GÖZLER S&P'DE

Piyasalar bu hafta yarın açıklanacak olan Fed tutanakları ile cuma günü açıklanması beklenen S&P'nin Türkiye değerlendirmesini bekliyor.

Hazine bugün altı yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek. TÜİK saat 10.00'da Şubat ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, Hazine saat 17.30'da Ocak ayı merkezi yönetim borç stokunu açıklayacak. Yurtdışında ise saat 13.00'te Almanya ZEW eğilim endeksi açıklanacak.

DOLAR 3 YILIN DİBİNDEN YÜKSELİYOR

Yurtdışı piyasalarda Asya borsaları, Avrupa hisse senedi piyasalarının kazanımlarını sona erdirmesinin ardından son dönemdeki toparlanmasını sürdüremeyerek gerilerken, dolar üç yılın dip seviyelerinden yükselmeye başladı. Ancak ABD bütçe açığının artmasının ekonomiye zarar verebileceği endişelerinin artması doları baskı altında tutuyor.

"DOLAR 3.75 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE KALACAKTIR"

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, küresel piyasalarda doların zayıflığı, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri açısından olumluyken, dolar/TL'de risk unsurları arasında jeopolitik haber akışının da izlendiğini söyledi.

Uslu, Trump yönetiminin ticaret politikasındaki korumacı yaklaşımının, ABD Hazine Bakanı'nın zayıf doların ülkenin dış ticareti için olumlu olduğunu söylemesi ve ABD'de artan bütçe açığına dair endişelerin küresel piyasalarda dolara güvenin azalmasındaki başlıca unsurlar olarak sıraladı.

Uslu, "Dolar/TL'nin bugün ağırlıklı olarak 3.75 seviyesinin üzerinde kalacağını düşünüyorum. Önemli direnç seviyeleri ise 50 günlük ve 100 günlük basit hareketli ortalamalarının bulunduğu 3.7860 ve 3.7955 seviyeleri. 10 yıllık tahvil faizinde ise bugün yüzde 11.85-12.05 aralığında hareket bekliyorum" dedi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.90, valörde son işlemde yüzde 11.89 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.99, valörde son işlemde yüzde 13 seviyesindeydi.