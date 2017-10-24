Doları olanlar dikkat! 1 dolar ne kadar oldu?

Dolarda küresel güçlü seyir gelişmekte olan ülke para birimleri ve TL'yi baskılamaya devam ederken piyasalarda Hazine'nin bugün düzenleyeceği üç ihale yakından takip ediliyor.

Dün 3.71 seviyesinin üzerini test eden dolar kuru, yeni güne 3.70 seviyesinin üzerinde başladı. Dolar/TL uluslararası piyasalarda en yüksek 3.7184 seviyesini görürken, saat 10.02 itibarıyla 3.7090 seviyesinden, euro/TL 4.3616'dan işlem gördü. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1756 seviyesindeydi.

Piyasalarda bir diğer taraftan ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanının kim olacağı takip edilirken iç piyasalarda Türk bankalarının ABD'den milyarlarca dolar ceza ile karşı karşıya kalabileceği haberi ve Hazine ihalelerinin TL cinsi varlıklarda baskı oluşturmasıyla kur ve faizler dün yükselmişti.

Hazine ihalelerine dün yüksek bir talep gelmemesi sonrası ise bugün de düzenlenecek ihaleler yakından izlenecek.

HAZİNE İHALELERİ TAKİP EDİLECEK

Hazine dün Ekim ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği ihalelerde piyasadan ROT dahil 6,516.3 milyon TL, kamudan 1,675 milyon TL olmak üzere 8,191.3 milyon TL borçlandı.

TRUMP: KARAR VERMEYE ÇOK YAKINIM

Küresel piyasalarda ise dolar, dikkatlerin Fed'in başına kimin geçeceğine çevrilmesiyle geriledi. ABD Başkanı Donald Trump Fed başkanlığı için beş adayla görüştükten sonra dün gazetecilere yaptığı açıklamada karar vermeye "çok, çok yakın" olduğunu belirtti. Trump, başkanlık için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell ve Standford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'ı düşündüğünü belirtti.

Para politikasında daha fazla sıkılaştırma yanlısı bir adayın Fed başkanı olması doların değer kazanmasını sağlayacak.

VERGİ REFORMU GELİŞMELERİ İZLENİYOR

Yatırımcılar diğer yandan ABD vergi reformu gelişmelerini de izliyorlar. Senato'nun Cuma günü bütçe tasarısını kabul etmesi Trump'ın vergi planının bu yıl ilerleme kaydedeceğine dair umutları artırdı.

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45 seviyesinde iken dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.51, valörde saat 1748'de son işlemde yüzde 11.64 seviyesinde yükselerek günü tamamladı. İki yıllık gösterge tahvil ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.26, dün spot kapanışta ise yüzde 12.35 seviyesindeydi.