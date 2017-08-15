Dolar güne 3.53 seviyesinde başladı

Yurtiçinde bugün saat 1000'da Mayıs ayı işsizlik verisi saat 1100'de ise bütçe rakamları açıklanacak. Bugün 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden ihraçX

edecek olan Hazine ayrıca 1.2 milyar TL tutarında TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı için bugün talep toplayacak.

Yurtdışında ise saat 1130'da İngiltere TÜFE, saat 1530'da ABD perakende satışlar, çekirdek perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi açıklanacak.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Amerikan adası Guam'a füze fırlatma kararını ertelemiş görünüyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı da ülkesinin savaşı önlemek için her çareyi deneyeceğini söyledi.

Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı'nın (KNCA) haberine göre Kim, ABD'nin tavrını bir süre daha izleyecek. KCNA, Kim'in son iki haftadır ilk kez katıldığı açık bir programda, ordunun komuta yapısını teftiş ettiğini ve Guam yakınlarına dört füze fırlatma planlarını incelediğini bildirdi.

Geçen haftadan beri piyasalarda satış bakısı ve risk iştahında azalmaya neden olan gerginliğin azalması piyasaları da rahatlatmış görünüyor.

Öte yandan işlemciler New York Fed Başkanı William Dudley'in ekonominin beklentilerine paralel yönde ilerlemesi halinde bu yıl faizleri tekrar artırmaktan yana olduğunu açıklamasının ardından doların yükseldiğini belirttiler.

Euro EUR= dolar karşısında 1.1784 dolar ile yatay seyrederken doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks .DXY yüzde 0.1 artışla 93.480'de bulunuyor.

Dün saat 1709'da 3.5268/3.5277 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0912'de 3.5267/3.5282 seviyesinde.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8367/3.8384, euro/TL ise 4.1465/4.1482 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.81 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.82 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.72 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.72 oldu.