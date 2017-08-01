Dolar güne 3.51 seviyesinde başladı

Dün günü 3.53'ün hemen altında tamamlayan dolar/TL bu sabah güne 3.51 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.24 itibarıyla 3.5240 seviyesindeyken, euro/TL 4.1640 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1817 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda dolar, euro karşısında iki buçuk yılın en düşük seviyesinden sınırlı bir yükseliş gösteriyor. Ancak ABD'deki siyasi karışıklıktan ve Fed'in bu yıl faizleri tekrar artırabileceği şüphelerinden dolayı ilerleyen günlerdeki belirsiz seyrini koruyor.

Euro, Asya borsalarının ilk işlemlerinde 1.1846 dolar ile Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 1.1828 dolar seviyesinde. Doların başlıca altı para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks, dün 3 Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyesi olan 92.784'e kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 0.1 artışla 92.907'de işlem görüyor.

Enflasyon raporunun yanısıra bugün iç ve dış piyasalarda Temmuz ayı PMI verileri, TCMB PPK özetleri, Temmuz ayı TİM öncü ihracat verileri, İTO Temmuz ayı öncü enflasyon verileri ve Turizm Bakanlığı Haziran ayı yabancı ziyaretçi sayısı da takip edilecek.

ÇETİNKAYA'NIN KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK

Üst düzey bir bankacı, "Küresel piyasalarda yaşanan sert bir satış dalgasının ardından dolar/TL yeniden 3.50 civarında seyre döndü. Şu an için bunu temelli değiştirebilecek bir neden öngörmüyoruz. Bugün TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarını yakından takip edeceğiz. Enflasyon tahminlerinden ziyade önümüzdeki dönemde para politikasına ilişkin bir sinyal verirse yakından izleyeceğiz" dedi ve ekledi:

"TCMB geçen hafta faiz kararında net bir mesaj verdi. Sıkı duruş korunacak dedi. Bugün de bankanın bu mesajı kuvvetli bir şekilde tekrar edeceğini öngörüyoruz. Enflasyon tahminlerinde de anlamlı bir değişim öngörmüyoruz." TCMB son dönemdeki tüm açıklamalarında enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği mesajını yineliyor ve ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma da yapılabileceğini belirtiyor.

TCMB'nin para politikasının bileşiminde oluşan son faizi gösteren ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.95 ile yıl başına göre yaklaşık 375 baz puan sıkılaştırma yapıldığına işaret ediyor.

Banka enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5'lik hedefe kademeli olarak yakınsamasını beklerken, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 yılı sonunda orta noktası yüzde 8.5 olmak üzere yüzde 7.3-9.7 aralığında, 2018 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6.4 olmak üzere yüzde 4.6-8.2 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.60, valörde son işlem yüzde 10.61 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.52, valörde son işlem yüzde 11.55 seviyesindeydi.