Dolar gün içinde hareketlendi 3.87'yi gördü

Dün Merkez Bankası'nın rezerv opsiyon mekanizması ile reeskont kredilerine ilişkin adımları ve akşam saatlerinde gelen Türkiye-ABD arasındaki vize kriziyle ilgili yumuşama haberiyle 3.8224 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, yeni güne 3.83 seviyesinde başladı. Gün içerisinde en yüksek 3.8728 seviyesini gören dolar/TL, saat 17.35 itibarıyla 3.8615 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 4.4724 seviyelerinde hareket etti. Euro/dolar ise 1.1578 seviyesindeydi.

TREND HALA YUKARI YÖNLÜ

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Kurda dün hem Merkez Bankası’nın hamleleri hem de ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin gelen olumlu haberlerin etkisini hissettik. Ancak Merkez Bankası’nın attığı adımın uzun vadede etkili olabileceğini düşünmüyoruz. Kırılganlığımızın arttığı şu dönemde bu hamle sadece kısa vadeli etki yaratacaktır. ABD ile yaşanan krizin sona ermesi ise TL tarafı için olumlu. Bu gelişmeler kurda gevşeme sağlasa da hala genel trendin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ABD’de Aralık ayında artık kesin gözle bakılan faiz artırım beklentileri ve vergi reformuna ilişkin olumlu beklentiler doları küresel bazda destekliyor" dedi.

Dolar küresel bazda değer kazanmaya devam ettiği sürece TL de dolar karşısına değer kaybedeceğini söyleyen Baştürk, şunları ekledi:

"Hatta yüksek enflasyon ve piyasanın Merkez Bankası’nın buna faiz artırarak eşlik edeceğine yönelik beklentilerinin çok düşük olması nedeniyle küresel bazda yaşanabilecek bir çalkantıda TL bu durumdan en çok olumsuz yönde etkilenebilecek para birimlerinden biri olabilir. Yine de yurtiçinde yaşanan nispeten olumlu haber akışı şu aşamada kurdaki yükseliş momentumunu sınırlayabilir.

Teknik açıdan 3.79-3.80 önemli bir trend desteği. Bu bölge altına sarkılmadığı sürece kur için aşağı yönlü trendden bahsetmek zor. Bu destek bölgesi üzerinde kalındığı sürece kur için momentum yukarı yönlü gözüküyor."

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.19, valörde son işlemde yüzde 12.18 seviyesinde. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.42, valörde son işlemde yüzde 13.50 seviyesindeydi.