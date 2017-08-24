Dolar fiyatlarının gözü toplantıda

Dolar/TL, uzun süredir beklenen psikolojik seviye olan 3.50'nin hafta başında aşağı yönde kırılmasının ardından, gelişmekte olan ülke para birimlerine artan girişlerle dün gece saatlerinde düşüşünü hızlandırdı.

Dün günü 3.50'nin hemen altında tamamlayan kur gece saatlerinde düşüşünü hızlandırdı ve en düşük 3.4791 seviyesini gördü. Kur böylelikle iki ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL bu sabah güne 3.48 seviyesinden başlarken saat 9.37 itibarıyla 3.4855 seviyesinde işlem görürken, euro/TL 4.1119 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1797 seviyesinden işlem gördü.

Analistler kurda 3.50 civarının genel olarak lokaller açısından alım fırsatı olarak görüldüğünü, dolayısıyla bu seviyenin altında bayram dönemi öncesi bireyselde dövizden TL'ye dönüş görülmesi alışkanlığına rağmen özellikle kurumlardan döviz talebi beklendiğine de dikkat çekiyorlar. Bir çok analist döviz ödemesi olan kurumlara 3.50 seviyesi altından alım öneriyor.

DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

KapitalFx'in sabah raporunda, küresel piyasalarda doların Jackson Hole konuşmaları öncesinde yatay bir seyir izlediği ancak gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik bir giriş olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Buna karşılık kur tarafındaki etki (düşüş) yoğunlukla TL'de diğer yüksek getirili gelişmekte olan para birimlerindeki güçlenmeden gelmektedir. ABD 10 yıllık tahvilin getirisinin yüzde 2.20 olduğunu düşünecek olursak, nerdeyse ABD 10 yıllık tahvil getirisi kadar reel faizimiz var. Bu bizi yüksek getirili bir piyasa yapıyor ve yüksek getiri arayışındaki yabancı ilgisinin TL varlıklara artmasını sağlıyor. Bayram tatili öncesinde yerlilerin TL talebindeki artış da yine kurdaki düşüşte etkili olan bir başka unsurdur. Kurda 3.47 ve 3.45 kısa vadeli destek noktaları, 3.52 altında olduğu sürece olumlu yaklaştığımız TRY'nin 3.49 seviyesinin de altına geçmesi, yurt içi fiyatlama eğiliminin pozitif kalmasını sağlamaktadır."

GÖZLER JACKSON HOLE'DE

Bugün iç piyasalarda takip edilecek önemli bir veri gündemi bulunmazken dış piyasalarda ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Temmuz ayı ABD ikinci el konut satışları verileri takip edilecek.

Ancak bankalar piyasalarda yön belirleyici olacak gelişmeyi ise bugün başlayarak ve yarın da devam edecek olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Jackson Hole'de düzenleyeceği yıllık sempozyum olacağını belirtiyorlar.

Her ne kadar Avrupa ve ABD merkez bankası başkanlarının para politikasına ilişkin güçlü bir sinyal vermesi beklenmese de, açıklamalar yakından takip edilecek.

Uzmanlar, Fed yetkilileri arasında düşük enflasyon endişelerinin yaygın olduğunu gösteren tutanakların ardından Yellen'in piyasalara yön verecek bir açıklama yapmasının beklenmediğini belirtiyorlar. ECB Başkanı Mario Draghi ise konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, para politikası hakkında yeni mesajı vermeyecek.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık yeni gösterge tahvilde bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.68, valörde son işlem yüzde 10.68 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.71, valörde son işlem yüzde 11.71 oldu.