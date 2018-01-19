Dolar fiyatlarının gözü Fitch açıklamasında

Türk Lirası, TCMB kararı sonrası dolar karşısında hafta başından bu yana yaşadığı kayıpların bir kısmını geri aldı.

Haftaya 3,75 civarında başlayan dolar/TL, salı günü 3,8340'a kadar yükselmiş ve bu yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Dün, Merkez Bankası açıklamasından hemen önce 3,7995'ten işlem gören kur, karar sonrası gün içinde 3,78 sınırına kadar geriledi.

Dolar/TL, 3,7700 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 4,6287'den işlem görüyor.

Uzmanlar, TCMB'nin politika metninde yer alan "Enflasyonda belirgin bir iyileşme" ibaresinin, "Enflasyonda baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme" ibaresiyle değiştirilerek verilen güçlü mesajın TL'yi desteklediğini söyledi.

Diğer taraftan 90.15 civarında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksi ve olası Afrin operasyonu öncesi ABD tarafından gelen ılımlı açıklamalarda TL'nin pozitif fiyatlamasında etkili oluyor.

FITCH KARARI İZLENECEK

Piyasalarda bugün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu gece yarısı açıklaması beklenen not kararı takip edilecek. Ekonomistler Fitch'ten değişiklik beklemiyor Beklenti 'BB+' not ve 'durağan' görünümün korunacağı yönünde.