Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Dolar fiyatlarının gözü Fitch açıklamasında

Dolar fiyatlarının gözü Fitch açıklamasında

Hürriyet Haber
19.01.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

TCMB faiz kararı sonrası gerileyen dolar/TL haftanın son işlem gününe 3,77 seviyesinden başladı. Piyasalarda bugün Fitch'in not kararı takip edilecek.

Türk Lirası, TCMB kararı sonrası dolar karşısında hafta başından bu yana yaşadığı kayıpların bir kısmını geri aldı.

Haftaya 3,75 civarında başlayan dolar/TL, salı günü 3,8340'a kadar yükselmiş ve bu yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Dün, Merkez Bankası açıklamasından hemen önce 3,7995'ten işlem gören kur, karar sonrası gün içinde 3,78 sınırına kadar geriledi.

Dolar/TL, 3,7700 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 4,6287'den işlem görüyor.

Uzmanlar, TCMB'nin politika metninde yer alan "Enflasyonda belirgin bir iyileşme" ibaresinin, "Enflasyonda baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme" ibaresiyle değiştirilerek verilen güçlü mesajın TL'yi desteklediğini söyledi.

Diğer taraftan 90.15 civarında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksi ve olası Afrin operasyonu öncesi ABD tarafından gelen ılımlı açıklamalarda TL'nin pozitif fiyatlamasında etkili oluyor.

FITCH KARARI İZLENECEK

Piyasalarda bugün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu gece yarısı açıklaması beklenen not kararı takip edilecek. Ekonomistler Fitch'ten değişiklik beklemiyor Beklenti 'BB+' not ve 'durağan' görünümün korunacağı yönünde.

Etiketler: dolar fiyatları , dolar/TL kuru , dolar fitch , fitch kararı
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri