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Dolar ne kadar oldu? İşte, Dolar/TL fiyatları

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

Dolar kuru hafta açılışında yatırımcıların ilk sorguladığı konular arasında yer alıyor. Dolar ne kadar sorusuna cevap arayan yatırımcılar, internet üzerinden güncel bilgileri merak ediyor. Peki, dolar kuru ne kadar? İşte, günün ilk rakamları ve detaylı bilgiler

Dolar yeni haftanın ilk işlem gününde 3,75 civarında hareket ediyor.

Doların küresel piyasalarda düşüşüne paralel içeride de dolar/TL'de düşüş görülüyor.

Bankalararası piyasada dolar yeni haftaya 3,75 civarında başladı.

Euro/TL ise 4,58 seviyesinde hareket ediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi, bugün 90.857'ye kadar gerileyerek Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aşırı gevşek para politikasını sıkılaştırmaya hazırlandığı beklentisiyle değer kazanan euro, dolar karşısında Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 1,22 dolarda seyrediyor.

Etiketler: dolar fiyatları , dolar/TL kuru , dolar ne kadar
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