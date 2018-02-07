Dolar fiyatlarında son durum ne? İşte 7 Şubat dolar kuru...

ABD piyasalarındaki sert satış baskısının küresel riskten kaçışı tetiklemesiyle dün sert satış baskısı altında kalan dolar/TL'de bugün sakin bir seyir gözleniyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,77'nin üzerinde hareket ediyor. Euro/TL de 4,67-4,68 bandında seyrediyor.

Tepki alımlarıyla nispeten toparlanan TL'nin seyrinde küresel piyasalar belirleyici olmaya devam edecek.

Küresel piyasalarda dolar, hisse piyasalarındaki toparlanmayla yatay seyrediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks iki haftanın zirvesi olan 90,034 seviyesinden gerileyerek 89'lu seviyelere indi.