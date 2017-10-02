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Hürriyet >Ekonomi>Dolar fiyatlarında son durum ne?

Dolar fiyatlarında son durum ne?

Hürriyet Haber
02.10.2017 - 09:45 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz haftayı 3.5520'den kapatan dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 3.5700 seviyelerinden başladı.

Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Katalan referandumu piyasaları baskılamayı sürdürürken dolar/TL haftaya 3.5710/3.5730 seviyesinde başladı.

Kur 11 Eylül'de gördüğü 3.39'lu seviyelerden geçen hafta 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test etti.

Dolar/TL geçen haftayı ise 3.55'in hemen üzerinde tamamladı.

Bu sabah sepet bazında TL aynı saatte 3.8865/3.8886, euro/TL ise 4.2030/4.2056 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar, son dönemde TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olan jeopolitik riskler ve küresel piyasaların yakından izlenmeye devam edileceğini belirtiyor.

Bankacılar ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam raporu içeride ise yarın açıklanacak Eylül ayı enflasyon verilerinin bu haftanın en önemli gündem maddeleri olacağını belirtiyorlar.

Küresel piyasalarda doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks yüzde 0.3 artışla 93.323'e yükseldi. Euro ise yüzde 0.3 kayıpla 1.1776 dolardan işlem görüyor.

Euro, yatırımcıların İspanya'nın Katalonya bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumunun ardından değer yitirirken, yatırımcılar referandum sonrası gelişmeleri temkinli şekilde izliyorlar.

Euro şiddet olaylarının yaşandığı oylamanın ardından likiditenin sınırlı olduğu Asya piyasalarında yüzde 0.3 düşüşle 1.1773 dolara geriledi.

Katalan yetkililerin verdiği bilgiye göre, İspanyol polisi bağımsızlık referandumunu engellemek için cop ve plastik mermi kullanarak yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açtı. Gelişmeler Madrid'in bölgedeki gerilimi yatıştırmakta zorluk yaşayacağına işaret ediyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri ise Cuma günü yüzde 2.326 seviyesinde kapandıktan sonra bugün yüzde 2.360'a yükseldi.

Etiketler: dolar fiyatları , dolar kuru , dolar TL kuru
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