Dolar ne kadar oldu? Dolar fiyatlarında son durum

Dolar fiyatları için haftanın ilk gününde araştırmalar başladı. Yatırımcıların alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmek için merak ettiği dolar kuru, yeni haftaya yatay hareketlerle başladı. Peki, 30 Ekim Pazartesi gününe ait dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylı bilgiler

Geçtiğimiz hafta sert dalgalanan dolar fiyatları, yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Dolar kuru 09.40 itibariyle 3.78 seviyesinde işlem görüyor. Jeopolitik risklerin artması, bankalarla ilgili bir haftada üst üste 2 negatif haber çıkması, Avrupa Parlamentosu'nun yardımlarda kesinti kararı ve vize krizine ilişkin belirsizlik TL'nin hem dolar hem euro karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Cuma günü piyasaların kapanış saatinde 3.79 seviyesinde işlem gören dolar kuru, yeni haftaya 3.78 seviyesinden başladı. Dolar/TL saat 9.12 itibarıyla 3.7793 seviyesinden, euro/TL ise 4.3929 seviyesinden işlem gördü.