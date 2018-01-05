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Dolar fiyatları ne durumda? Dolar/TL kuru haftanın son gününde...

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 09:12 | Son Güncelleme:

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 3.75'ten başladı. Dolardaki zayıf görünüm TL'yi destekliyor.

Dolar/TL aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

Dün güne 3.78'den başlayan ve akşama doğru artan düşüş isteğiyle 3.7420'ye kadar gerileyerek 20 Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören kur, haftanın son işlem gününe 3.75 seviyesinden başladı.

Dolar/TL saat 08:20'de 3.7500'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5290 ve sterlin/TL 5.0910 seviyesinde yer aldı.

Global piyasalarda gerileyen ve yılbaşından bu yana görece zayıf bir görünüm çizen doların hafif aşağı yönlü eğilimini sürdürmesini bekleyen analistler, bunun TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini ifade etti. Dolar endeksi 91.58 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.

Etiketler: dolar fiyatları , dolar/TL kuru , dolar son dakika
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