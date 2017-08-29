Dolar fiyatları ne durumda?

Bankalararası piyasada ilk işlemlerde dolar/TL 3,4536 seviyesinde. Dolar dün günü 3,4490'dan tamamlamıştı. Euro ise 4,1356'dan işlem görüyor.

"BÜYÜK RESMİN DEĞİŞTİĞİNİ SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Geçen hafta 3,46'nın altına inerek yıl başından bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerileyen dolar/TL, yeni haftaya düşüş eğilimini sürdürerek başlamış, dün günün büyük bölümünü 3,4470 seviyelerinde geçirmişti.

Yurt içinde ekonomik göstergelerin toparlanması ve TL lehine raporlar gelmesiyle TL'nin son 1 haftalık süreçte pozitif ayrıştığını belirten uzmanlar, 8 ay sonra 3,50 altına inen kur tarafında büyük resmin değiştiğini söyleyebilmek için henüz erken olduğunu düşünüyor.