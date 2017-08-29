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Dolar fiyatları ne durumda?

Hürriyet Haber
29 Ağustos 2017 - 09:32Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 09:32

Dün günün büyük bölümünü 3,4470 seviyelerinde geçiren dolar/TL, bankalararası piyasada bu sabah 3,4536'dan işlem görüyor.

Bankalararası piyasada ilk işlemlerde dolar/TL 3,4536 seviyesinde. Dolar dün günü 3,4490'dan tamamlamıştı. Euro ise 4,1356'dan işlem görüyor.

"BÜYÜK RESMİN DEĞİŞTİĞİNİ SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Geçen hafta 3,46'nın altına inerek yıl başından bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerileyen dolar/TL, yeni haftaya düşüş eğilimini sürdürerek başlamış, dün günün büyük bölümünü 3,4470 seviyelerinde geçirmişti.

Yurt içinde ekonomik göstergelerin toparlanması ve TL lehine raporlar gelmesiyle TL'nin son 1 haftalık süreçte pozitif ayrıştığını belirten uzmanlar, 8 ay sonra 3,50 altına inen kur tarafında büyük resmin değiştiğini söyleyebilmek için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Etiketler: dolar ne kadar , dolar fiyatları , dolar TL kuru
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