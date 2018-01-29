Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?

Önceki hafta sonunda başlayan Afrin operasyonuna ilk etapta yükseliş tepkisi veren dolar/TL, jeopolitik risk algısının hafiflemesi, küresel zayıf dolar ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu hava ile hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi.

Hafta başında 3.85 seviyesine kadar yükselen dolar/TL perşembe günü 24 Ekim'den bu yana en düşük olan 3.7161 seviyene kadar çekildi. Ancak sonrasında doların yurtdışında toparlanması ile TL haftayı dolar karşısında 3.75 TL'nin hemen üzerinde tamamladı.

Bu haftaya bakıldığında ise dolarda sakin bir seyir hakıim. Dolar kuru ilk işlemleri 3.7580 TL seviyesinden geçerken, euro 4.6680 TL oldu.

Analistler Afrin operasyonun ne kadar süreceğinin ve kapsamının yanı sıra ABD ile ilişkilere yansımasının yakından izlendiğini, jeopolitik risklere yönelik haber akışının yanı sıra küresel piyasalardaki havanın TL varlıkların seyrinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Bugün de dolar haftaya 3,7590 liradan başladı.

FED TOPLANTISI ÇARŞAMBA GÜNÜ OLACAK

Öte yandan bu hafta takip edilecek bir diğer önemli gündem maddesi ise Fed toplantısı. Fed, bu seneki ilk toplantısını 30-31 Ocak tarihlerinde yapacak ve faiz kararı 31 Ocak Çarşamba akşamı açıklanacak. Analistler toplantıda bir faiz değişikliği beklemiyor.