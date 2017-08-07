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Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?

Reuters
07 Ağustos 2017 - 09:32Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 09:45

Dolar/TL yeni haftaya 3.53'ün hemen altında başladı, dış piyasalardaki seyir izleniyor.

ABD'de Cuma günü açıklanan beklentilerin üzerindeki tarım dışı istihdam verisi ardından bir miktar dalgalanan dolar/TL yeni haftaya 3.53'ün altında başladı.

Yurtiçinde bugün saat 1730'da Hazine nakit dengesi açıklanacak. Yurtdışında ise saat 1845'te St. Louis Fed Başkanı James Bullard, saat 2025'te ise Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari konuşma yapacak.

Geçen haftaki tarım dışı istihdam verisinin ardından bu hafta piyasalar ABD'deki enflasyon verilerine odaklanmış durumda. ABD'de ÜFE verisi Perşembe günü, TÜFE verisi ise Cuma günü açıklanacak.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, doların tarım dışı istihdam verisi sonrası yaptığı rallinin, bu hafta tahvil ve dolar yatırımcısının gözünü TÜFE verisine çevirmesi nedeniyle durduğunu söyleyerek, "Doların kısa vadede toparlanması Fed'in muhtemelen Eylül'de bilanço küçültüp Aralık'ta faiz artırması ihtimali ile gerçekleşirken, geniş trendde ise diğer ülke merkez bankalarının parasal normalleşme istekleri nedeniyle dolar zayıf" dedi.

Enflasyon verisinin önemli olduğuna dikkat çeken Erkan, olumlu tarım dışı verisine rağmen TL'deki seyrin 3.54 üzerinde kalıcı olmamasının ise iç piyasa açısından iyi haber olduğunu belirterek, "TL geçen hafta tek haneye düştüğü belirtilen enflasyon sonrasında da fonlama faizinin yüksek kalması ile güçlü olmaya; faiz farkından carry avantajı elde etmeye devam ediyor. Kurda daha fazla gerileme için 3.52; yukarı hareketin anlam kazanması için ise 3.56 bariyer olmayı sürdürmektedir" dedi.

Dolar, beklentilerin üzerindeki ABD tarım dışı istihdam verisiyle 15 ayın en düşük seviyesinden yükseldikten bugün kazanımlarını koruyor. Bu hafta açıklanacak veriler, doların yükselişinin uzun vadede sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusunda yol gösterecek.

Dolar, Washington'u etkileyen siyasi karışıklık ortamında, Fed'in bilançosunu daraltmaya başlama planı, faiz artışlarının hızı konusunda belirsizlikleri artıran düşük ABD verilerinden olumsuz etkilendi. Ancak, Cuma günü açıklanan veri doların toparlanmasına yardımcı oldu.

Cuma günü saat 1707'de 3.5385/3.5390 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0856'da 3.5284/3.5310 seviyesinde.

Cuma günü 3.8496/3.8512 seviyesindeki sepet bazında TL ise aynı saatte 3.8439/3.8461 seviyesinde.

Geçen hafta 4.20 seviyesini aşarak tarihi zirvesini gören, Cuma günü 4.1626/4.1644 seviyesinde olan euro/TL ise bu sabah 4.1612/4.1639 seviyesine bulunuyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.62, valörde son işlemde yüzde 10.66 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.59, valörde son işlemde yüzde 11.60 seviyesindeydi.

 

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