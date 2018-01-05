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Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu?

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

Döviz kurlarını merak eden vatandaşlar dolar fiyatlarını da yakından takip ediyor. Yeni yılın ilk haftası biterken piyasalardaki son durum yatırımcıların takibi altında. Peki dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte dolar fiyatlarında son durum

5 Ocak 2018 günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları bugünlerde daha sık soruluyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7480 liradan alınan dolar 3,75 liradan, 4,5270 liradan alınan euro ise 4,5290 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7680 liradan, euro ise 4,55 liradan satılmıştı.

Global piyasalarda gerileyen ve yılbaşından bu yana zayıf bir görünüm çizen doların hafif aşağı yönlü eğilimini sürdürmesini bekleyen uzmanlar, bunun TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini ifade etti.

Dolar endeksi 91,58 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.

Etiketler: dolar fiyatları , döviz
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