Dolar 3 ayın zirvesini gördü

Dün ABD verilerinin güçlü gelmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artışını gerçekleştireceği beklentisi ile dolar endeksi 94,11 ile yaklaşık 2 ayın zirvesini görürken, ABD on yıllık tahvil faizi de yüzde 2,36'nın üzerine çıktı.

Dolar/TL dün en düşük 3,5666 seviyesine gerilese de dolar endeksinin güçlenmesiyle 3,5890'a kadar yükseldi ve günü bu seviyenin hemen altında tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan ve doların diğer para birimlerine karşı değer kazancına paralel 3,6042 ile 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL saat 09.50 itibarıyla 3,60'ın üzerinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 artışla 4,2120 ve sterlin/TL yatay bir seyirle 4,7080'den işlem görüyor.

Analistler, güçlü ABD verileri ve ABD'de vergi reformundaki gelişmelerin etkisiyle doların diğer para birimleri karşısında güçlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin döviz kurları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL 3,60'ın üzerinde kalıcılık olması durumunda 3,64'ün direnç konumunda takip edileceğini bildiren analistler, olası düşüşlerde 3,55 ve 3,52'nin destek olarak öne çıkacağını dile getirdi.



GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ

09.00 Almanya, ağustos, sanayi siparişleri

15.30 ABD, eylül, tarımdışı istihdam

15.30 ABD, eylül, işsizlik

17.30 Türkiye, eylül, hazine nakit dengesi

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz dün yüzde 11.02 seviyesinden gerçekleşirken iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün yüzde 11.95 oldu.