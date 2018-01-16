Dolar fiyatları 3.80'in altına geriledi

Artan jeopolitik risklerle gün içerisinde 3.83 seviyesinin üzerini gören dolar/TL, öğleden sonra gevşeyerek en düşük 3.7852 seviyesini gördü.

Yeni güne 3.80 seviyelerinde başlayan dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 3.8340 seviyesini görürken öğleden sonra 3.80'nin altına geriledi. Dolar/TL, saat 17.23 itibarıyla 3.7889 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.6272 seviyesinde bulunuyordu. Euro/dolar paritesi ise 1.2270 seviyelerinde...

BORSA İSTANBUL KAYIPLARINI GERİ ALDI

Borsa İstanbul, kayıplarını geri alarak güçlü yükseldi. Endeks 114 bin puanın üzerinde işlem görüyor.

Güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi, kayıplarını geri alarak ilk yarıyı artıda tamamladı. Endeks, ikinci yarıda da yükselişini sürdürürken saat 17.15 itibarıyla 2 bin puan yükselişle 114 bin 160 puandan işlem gördü. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,80 oranında değer kazandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.500 seviyesinin destek,114.000 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

TEB Yatırım stratejisti Işık Ökte, "Dolar hem G-10 hem gelişen ülke kurlarına karşı satılırken, Türk lirası’nın 1.5 günde 3.75’den 3.82’ye değer kaybını tabii ki normal piyasa şartlarında değerlendirmek zor. ABD’nin Kuzey Suriye’de 30 bin kişilik bir YPG ordusu kurulduğuna dair haberleri doğrulaması sonrası yükselen riskler Türk lirası’nı önemli negatif ayrışma içine soktu" dedi.

Ökte şöyle devam etti: "Dolar/TL'de önemli seviye gördüğüm 3.8116‘nın (ABD vize krizinin çözüldüğünün hurriyet.com.tr’de duyurulma anı) kırılması da Türk lirası açısından negatif. Bu seviye altında Türk lirası’na karşı dolar açığa satanların kapanma ihtimalinin yükseldiği görüşündeyim. Merkez Bankamız’dan Perşembe günü faiz artırımı öngörmediğimden, 50-günlük ağırlıklı ortalama 3.8445 seviyesine kadar doların alıcılı seyrini ve bu seviye üzerinde hane halkının 3.73-3.80 arası dolar alımlarını realize etmeye gelmesini bekliyorum."