Dolar düşecek, büyüme artacak

Buna göre ağustos ve eylül ayları için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 0.21 ve yüzde 0.57 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1.17 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.49 iken, bu anket döneminde yüzde 9.46'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8.41 iken, bu anket döneminde yüzde 8.37'ye indi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7.93 ve yüzde 7.92 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ 3.71

Yıl sonu döviz kuru (doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3.7492 iken, bu anket döneminde 3.7199'a geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3.9043 ve 3.8717 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde 36.3 milyar dolar olan sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde 36.7 milyar dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38.5 milyar dolar ve 38.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.1 iken, bu anket döneminde yüzde 4.4'e yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.9 ve yüzde 4.0 oldu. Borsa İstanbul Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.95 iken, bu anket döneminde yüzde 11.97 oldu. Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11.96 iken, bu anket döneminde yüzde 11.97 olarak gerçekleşti.