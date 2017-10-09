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Dolar borcu olan vatandaş şu anda ne yapmalı?

Uğur GÜRSES / ANALİZ
09.10.2017 - 11:24 | Son Güncelleme:

Türkiye’de en yüksek döviz borçlusu kesim şirketler kesimi. Hane halkının yani bireylerin de döviz borcu var.

ABD ile yaşadığımız politik ve diplomatik kriz gibi “olay risklerinin” gerçekleşmesi durumunda döviz borcu olanların canının sıkıldığı çok açık. Ucuz döviz zamanları geride kalmış da olabilir. Ne yapmalı?

Her zamanki gibi; ilk dalgalanmalar hep geniş bir bant içinde olur. Böyle durumlarda fiyat oluşumu zaman alır. Biraz sakinleştikten sonra, yani alıcı ve satıcıların dar bir fiyat aralığında birbirine yaklaştığında, yakın fiyat vermeye başlamaları halinde, fiyatlar oturur; borcu olanların da bunu gördükten sonra, dalga boyutunun daralmasından sonra karar vermeleri en doğrusudur.

Piyasalar hareketli Hürriyet yazarı Uğur Gürses son gelişmeleri yorumladıPiyasalar hareketli Hürriyet yazarı Uğur Gürses son gelişmeleri yorumladı

 

Etiketler: Dolar ne kadar , Euro ne kadar , Uğur Gürses
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