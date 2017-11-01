Dolar 3,82 seviyesinde... Fiyatlar yükselmeye devam edecek mi?

Küresel piyasalarda dolar üç haftanın zirvesindeki seyrini sürdürürken, geçen hafta görülen sert yükselişlerin ardından yeniden hareketlendi.

Dolar/TL dün günü 3.80 civarında tamamladıktan sonra bugün de anlamlı bir değişim göstermeyerek güne 3.7945/3.7960 seviyesinde güne başladı. Dolar kuru ilerleyen saatlerde en yüksek 3.8288 seviyesini görürken, saat 12.53 itibarıyla 3.8232 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise en yüksek 4.4568 seviyesini görürken, şu dakikalarda 4.4476'de hareket etti. Euro/dolar da 1.1635 seviyelerinde...

DOLARDA KRİTİK SEVİYELERDEYİZ

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Kasım ayının ilk gününde, Dolar/TL kuru 3.80 seviyesinin üzerine yükselmek için oldukça iştahlı. İç piyasada gündem hala aynı ve vize krizi sonlanmadan TL’nin rahatlaması biraz zor gibi duruyor. Dış piyasada ise bugünün gündemi oldukça yoğun, ABD ADP özel sektör istihdam ve Fed’in faiz kararı karşımıza çıkıyor. Her iki gündem dolayısıyla Dolar üzerinde yeni bir fiyatlama beklenilmiyor" dedi.

Fed’in kararı için bir sürpriz yok sadece karar metnindeki son eylül ayındakine göre nasıl olacak, piyasaların gündeminde bunun olacağını belirten Karadağ, "Eylül ayına benzer tonda yine güçlü ama piyasalarda güçlü Dolar algısı oluşturacak bir Fed beklemediğimi söyleyebilirim.

Dolayısıyla, bugünkü ABD haber akışlarının Dolar üzerinde daha sınırlı bir etki yaratmasını bekleyebiliriz. Yarında yeni Fed başkan adayını bekliyor olacağız. Adaylar arasında Jerome Powell ve John Taylor var ve her iki aday oldukça farklı tonlara sahip. Her iki adaya yönelik çıkan spekülasyonlar fiyatlamalar içerisinde daha önceden hissedilmişti. Ancak, buna rağmen adayın Taylor olarak açıklanması Doların yukarı yönde tepki vermesini destekleyebilir. Jerome Powell ise şu anki Fed komitesinin guvernörü dolayısıyla Powell’ın seçilmesi şu anda sürdürülen para politikasının devam edeceği şeklinde yorumlanabilir. Powell’ın yeni başkan olması ise Doların sınırlı negatif bir tepki vermesine neden olacaktır çünkü geçtiğimiz hafta Cuma günü Powell ile ilgili çıkan spekülasyonlar Doların gevşemesine neden olmuştu. J. Powell’ın seçilmesi sert bir şekilde fiyatlamalara yeniden yansıtılmayabilir. Bir tarafta güçlü Dolar algısını canlandırabilecek Taylor, bir tarafta mevcut Dolar algısını sürdürebilecek Powell var. Yarınki Fed başkan adayları bugünkü gündemden daha kritik olabilir. Ancak, hala piyasada güçlü Dolar algısının erken olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla, bu haber akışlarının Dolar üzerinde sınırlı hareket yaratması beklentiler dahilinde" şeklinde ekledi.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ,teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "USD/TL kuru için büyük resimde bir değişiklik yok. Teknik göstergelerde kurda yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Kur için kritik seviyelerde olduğumuzu da söyleyebilirim. Özellikle, 3.80 seviyesinin üzerine doğru hamlesinde güçlü olursa bu durum yükselmesini tetikleyebilir. Ancak, önümüzde belirsiz haber akışları oldukça fazla dolayısıyla kurun şimdilik 3.80 seviyesinin üzerine yerleşmesini beklemek yanlış olabilir. Daha çok, 3.75-3.80 aralığını ihlal edebilecek bir kur duruyor karşımızda. Zaman zaman, gelecek haber akışlarına bağlı olarak 3.80 üzerine doğru ataklar oluşsa bile yeniden 3.75-3.80 aralığına geri dönüş beklenebilir. Satış baskısı için 3.70 altını görmek gerekecektir. Bu koşullar altında kısa vadede bu seyri beklemeyebiliriz"

DOLAR FED ÖNCESİ YÜKSELİŞTE

Dolar, yatırımcıların para politikasında sıkılaşmanın nasıl ilerleyeceğine dair ipuçları için yakından izlediği bugün sona erecek olan Fed toplantısı öncesinde artıda seyrediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks yüzde 0.1 yükselişle 94.680'de bulunuyor. Endeks Cuma günü 95.150'ye kadar yükselerek üç ayın zirvesini görmüştü.

Fed'in dün başlayan para politikası toplantısını bugün sona erecek, karar ise Türkiye saat ile 21.00'de açıklanacak. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmese de, yatırımcılar gelecek ay yapılacağı tahmin edilen faiz artırımı ve faizlerin gelecek yıl ne zaman artırılabileceğine yönelik ipuçlarına odaklanacak.

Dolardaki küresel değerlenme, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişelerle dolar/TL geçen hafta 3.8430'u görmüştü.

Öte yandan piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kimi seçeceği de yakından izlenmeye devam ediliyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında ise geçen hafta yüzde 12'nin üzerinde seyreden gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.82, valörde son işlem saat 1639'da yüzde 11.86 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.73 olurken valörde aynı saatte son işlem yüzde 12.80 seviyesindeydi.