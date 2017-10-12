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Dolar yeniden hareketlendi

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ-AA
12.10.2017 - 09:14 | Son Güncelleme:

Güne 3.64 seviyesinden başlayan dolar fiyatları sakin bir seyir izlerken, yeniden 3.66 seviyesinin üzerini gördü. Piyasalar ABD konusundaki gelişmeleri izleyecek.

ABD Büyükelçisi John Bass'ın dün yaptığı açıklamaların piyasada ABD ile gerginliğin çözüleceği algısı yaratmasıyla dolar/TL'de başlayan gerileme dün akşam açıklanan Fed tutanakları ardından devam ederken kur bu sabah güne 3.64 seviyesinden başladı.

Dolar kuru gün içerisinde en düşük 3.6289 seviyesini görürken, sonrasında yeniden hareketlenerek en yüksek 3.6683 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 14.08 itibarıyla 3.6563 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.3398 seviyesindeydi. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1857 seviyesinde hareket etti.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK
Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken piyasalar ABD konusundaki gelişmeleri izleyecek. Yurt dışında ise saat 13.00'te euro bölgesi sanayi üretimi, saat 15.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları, ÜFE ve çekirdek ÜFE verileri açıklanacak.

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI
Fed tutanakları birçok yetkilinin bu yıl yeni bir faiz artışının "gerekli olabileceğini" düşündüğünü ortaya koyarken, birkaçının para politikasında ek bir sıkılaştırmanın ilerleyen aylardaki enflasyon verisine bağlı olacağı belirtildi.

 

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Dolar Fed tutanaklarının bazı yetkililerin düşük enflasyonun devam etmesi konusunda hala endişeli olduğunu göstermesinin ardından para birimleri sepeti karşısında iki haftanın dip seviyesine geriledi.

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KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF GÖRÜNÜMÜNÜ KORUYOR

Küresel piyasalar, jeopolitik risklerin devam etmesine karşın pozitif görünümünü korurken, bugün ABD'de açıklanmaya başlayacak büyük banka bilançoları ve hareketlenecek veri trafiği takip edilecek.

İspanya'daki referandum krizi, İngiltere'de Brexit görüşmeleri, ABD ile İran ve ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimler ve Orta Doğu’daki risklerin gündemi meşgul etmesine karşın uluslararası pay piyasalarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi dikkati çekiyor.
ABD'de dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına dair tutanaklar, Fed'in bilanço küçültme programına ekimde başlayacağına işaret ederken, düşük enflasyonun faiz artışı konusunda Fed yetkilileri arasında görüş ayrılığına neden olduğunu da ortaya koydu. Tutanakların ardından New York borsası rekorlarına devam ederken, dolar endeksi yüzde 0,3 geriledi. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,18, Nasdaq endeksi de yüzde 0,25 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı.

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