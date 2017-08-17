Dolar 3.52 seviyesinde işlem görüyor

Dün saat 16.55'te 3.5257/3.5268 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.52 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.46 itibarıyla 3.5195 seviyesinden işlem görürken, euro/TL ise 4.1442 seviyesindeydi. Euro/dolar ise hafif yükselişle 1.1776 seviyesinde işlem gördü.

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı son politika toplantısının tutanakları, politika yapıcıların son dönemdeki düşük enflasyon konusunda daha temkinli olduklarını ve bazı üyelerin enflasyon trendinin geçici olduğu netleşene kadar faiz artırımını durdurmak istediklerini gösteriyor.

Fed'in dün açıklanan 25-26 Temmuz tarihli toplantı tutanakları Fed'in 4.2 trilyon dolarlık hazine tahvili ve ipoteğe dayalı menkul kıymet portföyünü azaltmaya hazır olduğunu gösterdi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bazı CEO'ların istifalarının ardından sanayi politikaları konusunda şirketlerle istişare yürüttüğü iki konseyi feshetti. Bu gelişme de doların değer kaybında etkili oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ

Yurt içinde bugün açıklanacak bir veri bulunmazken, piyasalar dış verileri izleyecek. Bu çerçevede saat 11.30'da İngiltere perakende satışlar, saat 12.00'da euro bölgesi enflasyon, saat 15.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi, saat 16.15'te ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak.

TL OLUMLU BİR NOKTAYA GELDİ

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Fed tutanaklarının yeni bir faiz artırımı beklentisini törpülemesi ve enflasyonun halen çok düşük olduğunu öne çıkartmasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın CEO'lardan oluşan Danışma Kurulu'nu üst üste istifalar sonrasında dağıtmasının da dolara kan kaybettirdiğini söyledi.

Erkan, "Bu sayede TL'nin olumlu bir noktaya geldiğini görüyoruz. İçeride tahvil faizleri, başarılı geçen Hazine ihalelerine rağmen çıkma eğilimini sürdürüyor ve o konuda dikkatler gelecek haftanın ihalelerine çevrildi. Yurtdışı etkisiyle gelen değer kazancının sürdürülebilmesi için TL'nin 3.52 altındaki pozisyonu koruması gerekli. Bu durumda 3.49'a kadar olabilecek bir teknik geri çekilme desteklenebilir" dedi.

Erkan, dolar/TL'nin 3.52 altında kalamaması durumunda ise 3.52–3.54 bandı ekseninde kalacağını belirtti.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.84 seviyesinde gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 10.82 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.75 seviyesindeydi.