Dolar 3.45 seviyesini gördü

Bayram tatili dönüşü güne 3.43 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında yükselişini sürdürerek 3.45'in üzerini gördü.

Türkiye piyasalarının tatil olduğu Cuma günü ABD'de açıklanan beklentilerin altında tarımdışı istihdam verisi ardından 3.4174'e kadar gerileyen dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe 3.43 seviyesinden başladı. Dolar kuru beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası yükselişini sürdürerek en yüksek 3.4502 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 14.29 itibarıyla 3.4450 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL 4.0945 seviyesindeydi. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1885 seviyesinde işlem gördü.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yüzde 0,52, yıllık ise 10.68 olarak gerçekleşti. TÜFE'de beklenti ağustos ayında yüzde 0.15, yıl sonunda ise yüzde 9.4 oranındaydı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 0,85, yıllık ise 16,34 oldu.

TL'DE RİSKLER ARTABİLİR

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Küresel bazda beklentileri karşılamayan NFP ve AHE verilerinin ardından Fed’in ne yapacağının yakın vadede belli olmaması USD üzerinde baskıya neden olmaktadır. Jeopolitik risklerin artması sonucunda ABD’de reel faizlerin azalmasının etkisiyle azalan bu momentum, Eylül ayı içerisinde federal bütçe borçlanma limiti sorunu aşılmadıkça yukarıya dönecek gibi görünmüyor. Borç tavanı sorunu, aynı zamanda Fed’in Eylül ayı toplantısında bilanço küçültme hamlesine ilişkin belirsizliği de ortadan kaldıracağı için önemlidir" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "USD’yi etkileyen küresel faktörler Bayram tatilinde TRY’ye yaramışken, tatil dönüşü açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamının beklentilerin üzerinde açıklanmasının olumsuz etkileri olduğunu görmekteyiz. Son dönemde, sıkı para politikası ve yüksek faizlerin etkisiyle güçlü kalmayı başarabilmiş olan TRY, %10,7’ye çıkan yıllık enflasyonun ve bir türlü düşmeyen çekirdek enflasyonun beklenen enflasyon oranını yukarı yönlü etkileyecek olması, bunun da TRY reel faizlerinde düşüşe neden olacak olması nedeniyle değer kaybetmektedir. Bu nedenle 3,42’lerde haftayı açan USDTRY hareketi 3,45’e doğru yol almaktadır.





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Teknik görünüm açısından 3,45’in üzerinde kapanışlar gelmesi durumunda TRY adına riskler artacaktır, ancak geniş resimde USD tarafından ciddi bir baskı beklemediğimiz için kurda 3,50’lere doğru artan volatilitenin eşlik edeceği bir hareketlenme beklemeyiz. Söz konusu hareketin daha çok bir dengelenme şeklinde olmasını bekleriz, bununla beraber 3,45 üzerinde kapanış gerçekleşmezse bile kurun daha öncesinde düşeceğini öngördüğümüz 3,40 – 3,38 bandı olası tepki bölgesi olarak izlenmeye devam edilecektir."