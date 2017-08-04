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    Dolaptaki sütlaçlarla kuşu bile çaldılar

    İhsan YALÇIN / İSTANBUL, (DHA)
    04 Ağustos 2017 - 11:06Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 11:07

    KAGITHANE’debir lokanta son 3 ayda 4 kez soyuldu. Hırsızlık olaylarından birinde, hırsızlar kasadaki paraların yanında buzdolabındaki sütlaçları, yoğurtları, meşrubatları ve bir kanaryayı kafesiyle birlikte çaldı. Bu anları güvenlik kameraları kaydetti.

    Temel Bayraktar Kağıthane’de 10 yıldır lokanta işletiyor. Bayraktar’ın şimdilerde hırsızlarla başı belada. Temel Bayraktar’ın lokantası 3 ayda 4 kez soyuldu. Hırsızlık anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Yaşanan olayların birinde dükkanın demir parmaklıkların asma kilidini kesip içeri giren 5 şüpheli, içeride hedef gözetmedi. Kasadaki paraların yanında; kafesteki kanaryayı, dolaptaki sütlaç, yoğurt ve meşrubatları bile çaldı. Sonra da malzemeleri bir otomobile yükleyip kayıplara karıştı.

    KANARYASI BULUNDU, HIRSIZLAR KAYIP

    Çalınan kanaryasının olaydan birkaç gün sonra bulunduğunu belirten Temel Bayraktar 4 olayın faillerinin ise halen yakalanamadığını belirtti. Bayraktar, "Her ay bir hırsız giriyor. Alın terimizle kazandığımız paralar ile malzemelerimizi çalıyorlar. Buna bir çözüm bulunsun" dedi.


    Etiketler: Kağıthane , İstanbul , hırsız
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