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    Dolandırıcının hedefi yurtdışındaki Türkler

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:

    Türkiye’de gayrimenkulü olan Avrupalı Türkler, tapudaki son durumlarını mutlaka kontrol etsin. Çünkü yatırım için aldığınız gayrimenkulünüz, sizden habersiz satılmış olabilir!

    DOLANDIRICILARIN yeni hedefi, Türkiye’de eve ya da arsaya yatırım yapan yurtdışında yaşayan Türkler. Sahte kimlikle sahte vekalet çıkaran dolandırıcılar, önce anlaşmalı oldukları kişilere, sonra da tanımadıkları üçüncü şahıslara gayrimenkulleri satıyor. Gerçek tapu sahipleri bu durumu anladığında ise hem üzerinden çok zaman geçmiş oluyor hem de tapuyu geri alma ve mahkeme yıllarca sürebiliyor.

    Dolandırıcının hedefi yurtdışındaki Türkler

    50 MİLYONLUK VURGUN
    Dolandırıcıların son kurbanı Antalya’da 6 dönümlük arsası olan Burhan Taşkın. Frankfurt’ta yaşayan Taşkın’ın yaklaşık 7 milyonluk arazisi dolandırıcılar tarafından sahte vekaletle 1 milyon 200 bin liraya bir başkasına satılmış. Taşkın’ın Türkiye’de emlakçılık yapan kardeşi Mustafa Taşkın, tam 1.5 senedir tapularını geri alamadıklarını söylüyor.
    Ağustos 2017’de İstanbul’da polis tarafından çökertilen bir çete ise 60 bin liraya kiraladıkları kişilerin üzerine çıkardıkları sahte kimliklerle yaklaşık 50 milyon liralık bir vurgun yapmıştı.

    MUTLAKA DİLEKÇE VERİN
    Peki ama yurtdışında yaşayan Türkler, bu dolandırıcılara karşı nasıl önlem alacak? Uzmanlara göre bunun birkaç yöntemi var:
    1) Kimlik ve tapu bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.
    2) e-devlet üzerinden sürekli kontrol edin.
    3) En etkili yöntem ise tapu dairesine verilecek bir dilekçe. Dilekçeyi, mülkünüzün kayıtlı olduğu tapu dairesine verin. Ve aynen şöyle deyin: “Bizzat kendim tapu dairesine gelmeden, adıma hiç kimse vekaletle işlem yapılamaz. İşbu dilekçemin gayrimenkulümün bulunduğu haneye konulmasını rica ederim.”
    Tapu dairesi dilekçeyi alır ve dosyaya koyar. Bu yöntemle kimse sizin adınıza işlem yapamaz. Uzmanlara göre gayrimenkulu garantiye almanın en sağlam yolu bu.

    Etiketler: Yurtdışı Türkler dolandırıcılık , Almanya
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