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Dolandırıcılar devrede: Hesabınız boşaltılabilir

AA
11 Ağustos 2017 - 12:21Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 12:34

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, sahil bandındaki tesislerde Kurban Bayramı rezervasyonlarının yüzde 80'leri aştığını bildirdi. Ulusoy ""Reklama tıklandığı zaman açılan web sayfası üzerinden tüketicilerin kredi kartı bilgilerini alarak dolandırıcılık işlemleri gerçekleştiriyorlar" dedi.

Kurban Bayramı rezervasyonlarıyla ilgili  açıklamalarda bulunan Ulusoy, bayram tatillerinin sektöre ciddi hareketlilik sağladığını söyledi. 
Bu Kurban Bayramı tatili dolayısıyla rezervasyonlarda ciddi artış olduğunu kaydeden Ulusoy, özellikle Antalya'da Side, Alanya, Manavgat, Belek ve Kemer, Ege Bölgesi'nde Çeşme, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim ve Fethiye turlarının ön plana çıktığını belirtti. 

Bayram tatilinin yaz sezonuna denk gelmesi nedeniyle birçok kişinin tatilini erken rezervasyonla aldığını kaydeden Ulusoy, "Bu nedenle bayram rezervasyonları belli seviyeleri yakalamış durumda. Tatil planını erken rezervasyon döneminde yapma fırsatı bulamayan vatandaşlarımız da şu anda acentelerimiz kanalıyla rezervasyon yaptırıyor. Şu anda sahil bandında yer alan tesislerde doluluk oranı yüzde 80'leri aşmış durumda. Kurban Bayramı ile birlikte doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağı düşüncesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"SEYAHAT ACENTENİZİ SORGULAYIN" 
Son dönemde özellikle sosyal medya kanalları üzerinden reklam veren dolandırıcıların birçok otelin web sitesini taklit ederek tüketicileri aldattığını da dile getiren Ulusoy, şöyle konuştu:

"Reklama tıklandığı zaman açılan web sayfası üzerinden tüketicilerin kredi kartı bilgilerini alarak dolandırıcılık işlemleri gerçekleştiriyorlar. Tüketicilerin reklama tıklama sonucunda yönlendirildikleri sayfaları dikkatlice incelemeleri çok önemli. Tatil paketi satın alacak vatandaşlarımızın tatili satın aldıkları kurumun TÜRSAB üyesi olup olmadığını sorgulamaları da büyük önem taşıyor ayrıca paket tur satın alanların mutlaka seyahat sigortası yaptırmaları gerektiğini, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu özellikle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İnternetten tatil alan vatandaşların, siteleri olan acentelerin TÜRSAB logolarının ve acente numaralarının yanı sıra online 'TÜRSAB Tatil Meleği' logosu olmasına dikkat etmelerini öneriyorum." 

POYD BAŞKANI DURAN 
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran da iç pazarın oldukça hareketli olduğunu belirterek, "Şu anda beklenti 30 Ağustos'tan önceki 2 gün ve sonraki yarım günün tatil olması yönünde. Turizmciler de okullar açılmadan önce son uzun tatil olsun diye bir beklenti içinde." dedi. 
Antalya'da yabancı turist açısından da ciddi bir yoğunluk olduğunu dile getiren Hakan Duran, "İç turizmdeki hareketle birlikte şu anda Antalya'daki otellerde yüzde 100'e yakın doluluk var. İç pazarda erken rezervasyon döneminde Kurban Bayramı tatilleri makul fiyatlara alındı. Bayramda bence adım atacak yer kalmayacak." diye konuştu. 
Duran, Rusya ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden çok ciddi bir turist akışı olduğunu sözlerine ekledi. 

Etiketler: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği , Başaran Ulusoy , Hakan Duran
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