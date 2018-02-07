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    Milyonluk vurgun yapan dansçının ilk ifadesi: “Patrona şaka yaptım”

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    07.02.2018 - 12:30 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da, çalıştığı Bitcoin şirketini 1 milyon 300 bin TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Aykan D.'nin ilk sorgusunda, “Patrona şaka yaptım. Cipi de patrona hediye edecektim” dediği öne sürüldü. Resmi sorgusunda ise ilk başlarda hakkındaki iddiayı kabul etmediği ancak evinde para bulununca “Hata yaptım” dediği öne sürüldü.

    İSTANBUL'da Bitcoin ticareti yapan bir şirket, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurarak, hesaplardan 1 milyon 300 bin TL çalındığını bildirdi. Başvurunun ardından, siber polisi şirketin sistemini inceleme aldı. Yapılan araştırmada, Aykan D.'nin yaptığı işlemler şüpheli bulundu.

    Milyonluk vurgun yapan dansçının ilk ifadesi: “Patrona şaka yaptım”İddiaya göre, Aykan D. firmanın üst düzey yöneticilerinin şifre bilgilerini ele geçirdi. Aykan D., elde ettiği şifrelerle 2 arkadaşını sisteme üye yaptı. Daha sonra arkadaşlarına bir bankada hesap açtırdı. Bu hesap üzerinden 1.5 milyonluk "Bitcoin" satın almış gibi gösterdi. Ancak bankaya para yatırılmadı.

    Aykan D., uzak bilgisayarla sisteme bağlantı kurdu. Dikkat çekmemek için 2 hafta boyunca işlem yaptı. Yapılan işlemlerde 200 bin lira kayıp gösterdi. Daha sonra ise 1 milyon 300 bin liralık kripto parayı arkadaşları adına sattı. Paraları arkadaşlarına açtığı hesaba yatırttı. Ardından bankadan çektirdi.

    Aykan D., paraların küçük bir kısmını arkadaşlarına verdi. Kendisine aldığı parayla ise bir akrabası adına 500 bin lira ödeyerek lüks bir cip aldı. Cip için oğlu adına plaka aldı.

    Milyonluk vurgun yapan dansçının ilk ifadesi: “Patrona şaka yaptım”

    Siber polisi, yapılan tespitlerin ardından operasyon düzenledi. Aykan D. ve 2 adamı gözaltına alındı. Şüphelinin adresindeki aramalarda 680 bin TL para ele geçirildi. Aykan D.'nin akrabası adına aldığı cipe de el konuldu. Aykan D. ilk sorgusunda, “Patrona şaka yaptım, cipi de kendisine hediye edecektim” dediği iddia edilirken, resmi ifadesinde ilk başlarda hakkındaki iddiayı kabul etmedi ancak evde para bulununca,”Hata yaptım. İki arkadaşın suçu yok, her şeyi ben yaptım” dedi.

    Milyonluk vurgun yapan dansçının ilk ifadesi: “Patrona şaka yaptım”

    Dansçı olan ve grubuyla birlikte 2010 yılında özel bir kanalda yayınlanan yetenek programına katılan Aykan D. tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı.

     

    Etiketler: bitcoin vurgunu , aykan d. , bitcoin , son dakika
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