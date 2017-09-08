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    Hürriyet >Dünya>Dolandırıcı turiste operasyon

    Dolandırıcı turiste operasyon

    AA
    08.09.2017 - 15:27 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 15:27

    İngiliz turistlerin, tatil için gittikleri İspanya’da gıda zehirlenmesi iddiasıyla kaldıkları otelleri yaklaşık 60 milyon euro dolandırdığı tespit edildi. 7 İngiliz gözaltına alındı.

    Ülkenin doğusundaki Balear Adaları Jandarma Komutanı Jaime Barcelo, bölgeye gelen İngiliz turistlerin gıda zehirlenmesi geçirdikleri iddiasıyla otelleri dolandırdıklarının belirlendiğini açıkladı.
    Otellerde 2015 ve 2016'da toplam 560 sahte gıda zehirlenmesi vakası tespit edildiğini dile getiren Barcelo, otellerin gıda zehirlenmesi iddiaları için hastane raporu talep etmediğini, eczane veya özel doktorlardan alınmış belgeleri kabul ettiklerini söyledi.

    YÖNTEM KOMİSYONU ALIYORLARDI
    Şikayette bulunan turistlerin bazılarının tur operatörü şirketler aracılığıyla otellere yaptıkları ödemeleri geri aldığına dikkati çeken Barcelo, son 2 yılda Balear Adaları'ndaki otellerin 50 milyon euro, İspanya'nın diğer bölgelerindeki otellerin de 10 milyon euro dolandırıldığını açıkladı.
    Dolandırıcılığa karşı düzenlenen "Claims" adlı operasyonda İngiliz turistlere yol gösteren bir suç örgütüne ulaştıklarını kaydeden Barcelo, çete üyelerinin tatile gelen İngiliz turistleri gıda zehirlenmesi geçirdikleri iddiasıyla nasıl tazminat alabilecekleri veya para ödemeden nasıl tatil yapabilecekleriyle ilgili taktikler verdiğini ve karşılığında turistlerden komisyon aldığını belirtti.
    Barcelo, soruşturma kapsamında suç örgütünü yönettiğinden şüphelenilen 7 İngiliz vatandaşının gözaltına alındığını ancak mahkeme tarafından şartlı serbest bırakıldıklarını sözlerine ekledi.

    Etiketler: ingiliz turist , Dolandırıcı , ispanya
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