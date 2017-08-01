Dolandırıcı ile yaşlı kadının telefon diyaloğu güldürdü

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 25 Temmuz'da Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Elazığ, Kırklareli, Sivas ve Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 kişi yakalandı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişileri dolandıran çete üyeleri nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Birbirlerini bile dolandırdığı ortaya çıkan 35 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ağlarına düşürdükleri 30 kişiden 2 milyon lira dolandırması engellenen çete üyelerinin, Balıkesirli yaşlı bir kadın ile yaptıkları konuşma ise dikkat çekti. Dolandırıcıları polise yakalattığı anlaşılan yaşlı kadını tekrar arayıp, şikayetini geri alması için tehdit eden dolandırıcı, kadına 10 bin lira teklif etti.
'YA 10 BİN LİRAYI AL, YA DA SENİ BİTİRECEĞİM'
Zaman zaman kadınla dalga geçen dolandırıcı, "Hangisini istiyorsun sen onu söyle. Ya sana 10 bin TL vereceğim şikayetini geri çekeceksin, ya da seni zehirle, bıçakla, silahla veya arabayla bitireceğim hangisini istersin?" diyerek tehdit ediyor. Yaşlı kadının dolandırıcıdan korkmadığını belirterek evine çağırdığı konuşma kayıtlara şöyle yansıdı:
Dolandırıcı: Durdane hanım, iyi günler efendim
Kadın : Size de iyi günler
Dolandırıcı: Nasılsınız
Kadın : Çok mu lazım size iyiyim ya da kötüyüm buyurun
Dolandırıcı: Çok lazımsınız, gidip şikayetinizi geri çekeceksiniz
Kadın : Sebep
Dolandırıcı: Sebep, kobra gibi niye.
Kadın : Sen dolandırıcısın, ben de vatandaşlık görevimi yaptım hepsi bu kadar
Dolandırıcı: Sen vatandaşlık yapmadın kobra gibi, bir adamımızı uyuttun dağ gibi adamı
Kadın : Ben vatandaşlık görevimi yaptım, sen dolandırıcılık yapıyorsun, insanların canını yakıyorsun ben vatandaş olarak görevimi yaptım
Dolandırıcı: Sana bir iki soru soracağım sonra telefonu kapatacağım
Dolandırıcı: Sen kobra mısın değil misin?
Kadın : Hayır
Dolandırıcı: E peki bu bütün dolandırıcılar neden senin adını kobra koymuş
Kadın : O yani, bükemediğiniz eli öpmeniz gerekiyor. Herkesi dolandıracaksınız diye bir kanun var mı?
Dolandırıcı: Var.
Kadın : Olur mu öyle şey ya. Demek ki herkesi dolandıramayacaksınız. İkincisi, bu dolandırıcılığı bir iş haline getirdiyseniz, iş yerinde fire olur fire. Anladın mı? Her müşteri dükkandan mal satın almaz. Her müşteri sana bir şey kazandırmaz. Bu da iş firesi işte. Sayım yaptın mı sen yılbaşında. Beni dolandıramadıysan bunu da fireden sayacaksın. Bak akşam televizyonda insanlar sürekli çıkıyor. Onları da mı siz dolandırıyorsunuz.
Dolandırıcı: Evet
Kadın : E ne güzel devam et kaldığın yerden
Dolandırıcı: Biz seni dolandıramadık diye içimiz rahat etmiyor kobra
Kadın : Benim param olsa valla verirdim ya. İçinize oturdu bu kadar yalvardınız valla verirdim olsa. Bak yemin ettim. Benim param olsa valla verirdim ya bak yemin ettim.
Dolandırıcı: O adam yakalanmadı ki sen onu yılan gibi uyuttun
Kadın : Niye uyutacakmışım, yakalandı. Bu kadar dolandırıcılığı iyi biliyorsan bunu da bilmen lazımdı
Dolandırıcı: Valla içim yanıyor o adama ya ağabeyi de burada
Kadın : Çok üzgünüm. Senin için yanmaz. O insanların döktüğü gözyaşına değer mi. Sende vicdan var mı?
Dolandırıcı: Bende vicdan ne gezer
Kadın : O insanların döktüğü gözyaşında boğulasın inşallah
Dolandırıcı: Geçen biz seni gördük. Haberini aldık.
Kadın : Sen ne yapmaya çalışıyorsun sadede gel sadede
Dolandırıcı: Seni pişmiş tavuk yapacağız. Bıçakla mı yoksa silahla mı?
Kadın : Sen sadede gel sadede ne istiyorsun
Dolandırıcı: Tamam onu soruyorum işte
Kadın : Şerefsiz yaşamaktansa şerefli ölür insan, insan bir kere ölür. Canı veren de Allah'tır. Sadede gel bitti
Dolandırıcı: Bu aşk böyle biter mi? Sana birini bulduk Balıkesir'den
Kadın : Bitti yeter kapat artık telefonu
Dolandırıcı: Seni arayıp senle moral buluyoruz kobra
Kadın : Telefonu kapatır mısın işim var benim
Dolandırıcı: Ne işin var
Kadın : Çay yapacağım
Dolandırıcı: Bana da bir bardak göndersene. Burada 5 başkomiserimiz var biri kahve istiyor. Gelip bizim yanımızda çalışır mısın kobra. Bizim çaycımız yok. Balıkesir'deyiz.
Kadın : Sen Balıkesir'de isen cesaretin varsa gelsene
Dolandırıcı: Seni evime davet ediyorum gel
Kadın : Madem korkmuyorsan gel yanıma hadi cesaretin varsa
Dolandırıcı: Ne korkacam lan
Kadın : Tamam o zaman gel. Balıkesir'de isen gel o zaman. Söz seni yakalatmayacağım gel.
Dolandırıcı: Kalkın lan gidiyoruz. Nerede görüşelim
Kadın : Nerede istersen
Dolandırıcı: O geçen ki geldiğimiz eve gelim mi?
Kadın : O ev benim değil ki
Dolandırıcı: O ev senin senin
Kadın : Bahçelievler Gül sokakta oturuyorum ben. İstersen araştırabilirsin
Dolandırıcı: Adres değiştiriyorsun
Kadın : Hayır ben Bahçelievler'de oturuyorum. İstersen fotokopisini bile yollayabilirim
Dolandırıcı: Haydi faks çek
Kadın: Sen kimsin ki sana faks çekim
Dolandırıcı: Hangisini istiyorsun sen onu söyle. Ya sana 10 bin TL para vereceğim, şikayetini geri çekeceksin yada seni zehirle, bıçakla, silahla veya arabayla bitireceğim hangisini istersen
Kadın : Çok korktum
Dolandırıcı: Korktun mu? Korkma gerek yok hangisini istiyorsun
Kadın : Çok korktum, ödüm koptu. Neyse işine bak işim var benim. Adamsan git kimi dolandırıyorsan dolandır. Beni dolandıramadın ama niye büyüttün ki bu işi. Bu kadar basit. Ben vatandaşlık görevimi yaptım
Dolandırıcı: Sen niye televizyona çıkmadın
Kadın : Niye çıkayım televizyona kendimi mi göstereceğim
Dolandırıcı: Evet
Kadın : Yeterince millet kendini gösteriyor
Dolandırıcı: Belki birisi kobrayla evlenmek istiyorum der
Kadın : Annen bacın var mı senin
Dolandırıcı: Var
Kadın : Onları verebilirsin
Dolandırıcı: Onlar istemiyorlar evli onlar senin gibi dul değiller
Kadın : Terbiyesizliğin lüzumu yok işine bak. Evlenmek isteyen anan bacın akraban olabilir onu istediğin yere verebilirsin
Dolandırıcı: Akrabam da yok
Kadın : Terbiyesizliğin adiliğin lüzumu yok kapat telefonu
Dolandırıcı: Ne kadar kıt bir insansın ya
Kadın : Ben kapatıyorum telefonu
Dolandırıcı: Ben seninle konuşmak istiyorum
Kadın : Tamam kapatma
(Telefon kapanır)