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    Dolandırıcı ile yaşlı kadının telefon diyaloğu güldürdü

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    01 Ağustos 2017 - 13:33Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 14:08

    Adana'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çetenin, Balıkesir'de oturan yaşlı bir kadınla konuşmaları ortaya çıktı. Dolandırmaya çalışırken kendilerini yakalatan kadından şikayetini geri çekmesi için 10 bin lira teklif eden dolandırıcı ile kadının telefondaki uzun diyaloğu polisleri bile güldürdü.

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 25 Temmuz'da Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Elazığ, Kırklareli, Sivas ve Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 kişi yakalandı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişileri dolandıran çete üyeleri nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Birbirlerini bile dolandırdığı ortaya çıkan 35 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ağlarına düşürdükleri 30 kişiden 2 milyon lira dolandırması engellenen çete üyelerinin, Balıkesirli yaşlı bir kadın ile yaptıkları konuşma ise dikkat çekti. Dolandırıcıları polise yakalattığı anlaşılan yaşlı kadını tekrar arayıp, şikayetini geri alması için tehdit eden dolandırıcı, kadına 10 bin lira teklif etti.

    'YA 10 BİN LİRAYI AL, YA DA SENİ BİTİRECEĞİM'

    Zaman zaman kadınla dalga geçen dolandırıcı, "Hangisini istiyorsun sen onu söyle. Ya sana 10 bin TL vereceğim şikayetini geri çekeceksin, ya da seni zehirle, bıçakla, silahla veya arabayla bitireceğim hangisini istersin?" diyerek tehdit ediyor. Yaşlı kadının dolandırıcıdan korkmadığını belirterek evine çağırdığı konuşma kayıtlara şöyle yansıdı:

    Dolandırıcı: Durdane hanım, iyi günler efendim

    Kadın : Size de iyi günler

    Dolandırıcı: Nasılsınız

    Kadın : Çok mu lazım size iyiyim ya da kötüyüm buyurun

    Dolandırıcı: Çok lazımsınız, gidip şikayetinizi geri çekeceksiniz

    Kadın : Sebep

    Dolandırıcı: Sebep, kobra gibi niye.

    Kadın : Sen dolandırıcısın, ben de vatandaşlık görevimi yaptım hepsi bu kadar

    Dolandırıcı: Sen vatandaşlık yapmadın kobra gibi, bir adamımızı uyuttun dağ gibi adamı

    Kadın : Ben vatandaşlık görevimi yaptım, sen dolandırıcılık yapıyorsun, insanların canını yakıyorsun ben vatandaş olarak görevimi yaptım

    Dolandırıcı: Sana bir iki soru soracağım sonra telefonu kapatacağım

    Dolandırıcı: Sen kobra mısın değil misin?

    Kadın : Hayır

    Dolandırıcı: E peki bu bütün dolandırıcılar neden senin adını kobra koymuş

    Kadın : O yani, bükemediğiniz eli öpmeniz gerekiyor. Herkesi dolandıracaksınız diye bir kanun var mı?

    Dolandırıcı: Var.

    Kadın : Olur mu öyle şey ya. Demek ki herkesi dolandıramayacaksınız. İkincisi, bu dolandırıcılığı bir iş haline getirdiyseniz, iş yerinde fire olur fire. Anladın mı? Her müşteri dükkandan mal satın almaz. Her müşteri sana bir şey kazandırmaz. Bu da iş firesi işte. Sayım yaptın mı sen yılbaşında. Beni dolandıramadıysan bunu da fireden sayacaksın. Bak akşam televizyonda insanlar sürekli çıkıyor. Onları da mı siz dolandırıyorsunuz.

    Dolandırıcı: Evet

    Kadın : E ne güzel devam et kaldığın yerden

    Dolandırıcı: Biz seni dolandıramadık diye içimiz rahat etmiyor kobra

    Kadın : Benim param olsa valla verirdim ya. İçinize oturdu bu kadar yalvardınız valla verirdim olsa. Bak yemin ettim. Benim param olsa valla verirdim ya bak yemin ettim.

    Dolandırıcı: O adam yakalanmadı ki sen onu yılan gibi uyuttun

    Kadın : Niye uyutacakmışım, yakalandı. Bu kadar dolandırıcılığı iyi biliyorsan bunu da bilmen lazımdı

    Dolandırıcı: Valla içim yanıyor o adama ya ağabeyi de burada

    Kadın : Çok üzgünüm. Senin için yanmaz. O insanların döktüğü gözyaşına değer mi. Sende vicdan var mı?

    Dolandırıcı: Bende vicdan ne gezer

    Kadın : O insanların döktüğü gözyaşında boğulasın inşallah

    Dolandırıcı: Geçen biz seni gördük. Haberini aldık.

    Kadın : Sen ne yapmaya çalışıyorsun sadede gel sadede

    Dolandırıcı: Seni pişmiş tavuk yapacağız. Bıçakla mı yoksa silahla mı?

    Kadın : Sen sadede gel sadede ne istiyorsun

    Dolandırıcı: Tamam onu soruyorum işte

    Kadın : Şerefsiz yaşamaktansa şerefli ölür insan, insan bir kere ölür. Canı veren de Allah'tır. Sadede gel bitti

    Dolandırıcı: Bu aşk böyle biter mi? Sana birini bulduk Balıkesir'den

    Kadın : Bitti yeter kapat artık telefonu

    Dolandırıcı: Seni arayıp senle moral buluyoruz kobra

    Kadın : Telefonu kapatır mısın işim var benim

    Dolandırıcı: Ne işin var

    Kadın : Çay yapacağım

    Dolandırıcı: Bana da bir bardak göndersene. Burada 5 başkomiserimiz var biri kahve istiyor. Gelip bizim yanımızda çalışır mısın kobra. Bizim çaycımız yok. Balıkesir'deyiz.

    Kadın : Sen Balıkesir'de isen cesaretin varsa gelsene

    Dolandırıcı: Seni evime davet ediyorum gel

    Kadın : Madem korkmuyorsan gel yanıma hadi cesaretin varsa

    Dolandırıcı: Ne korkacam lan

    Kadın : Tamam o zaman gel. Balıkesir'de isen gel o zaman. Söz seni yakalatmayacağım gel.

    Dolandırıcı: Kalkın lan gidiyoruz. Nerede görüşelim

    Kadın : Nerede istersen

    Dolandırıcı: O geçen ki geldiğimiz eve gelim mi?

    Kadın : O ev benim değil ki

    Dolandırıcı: O ev senin senin

    Kadın : Bahçelievler Gül sokakta oturuyorum ben. İstersen araştırabilirsin

    Dolandırıcı: Adres değiştiriyorsun

    Kadın : Hayır ben Bahçelievler'de oturuyorum. İstersen fotokopisini bile yollayabilirim

    Dolandırıcı: Haydi faks çek

    Kadın: Sen kimsin ki sana faks çekim

    Dolandırıcı: Hangisini istiyorsun sen onu söyle. Ya sana 10 bin TL para vereceğim, şikayetini geri çekeceksin yada seni zehirle, bıçakla, silahla veya arabayla bitireceğim hangisini istersen

    Kadın : Çok korktum

    Dolandırıcı: Korktun mu? Korkma gerek yok hangisini istiyorsun

    Kadın : Çok korktum, ödüm koptu. Neyse işine bak işim var benim. Adamsan git kimi dolandırıyorsan dolandır. Beni dolandıramadın ama niye büyüttün ki bu işi. Bu kadar basit. Ben vatandaşlık görevimi yaptım

    Dolandırıcı: Sen niye televizyona çıkmadın

    Kadın : Niye çıkayım televizyona kendimi mi göstereceğim

    Dolandırıcı: Evet

    Kadın : Yeterince millet kendini gösteriyor

    Dolandırıcı: Belki birisi kobrayla evlenmek istiyorum der

    Kadın : Annen bacın var mı senin

    Dolandırıcı: Var

    Kadın : Onları verebilirsin

    Dolandırıcı: Onlar istemiyorlar evli onlar senin gibi dul değiller

    Kadın : Terbiyesizliğin lüzumu yok işine bak. Evlenmek isteyen anan bacın akraban olabilir onu istediğin yere verebilirsin

    Dolandırıcı: Akrabam da yok

    Kadın : Terbiyesizliğin adiliğin lüzumu yok kapat telefonu

    Dolandırıcı: Ne kadar kıt bir insansın ya

    Kadın : Ben kapatıyorum telefonu

    Dolandırıcı: Ben seninle konuşmak istiyorum

    Kadın : Tamam kapatma

    (Telefon kapanır)

     

    Etiketler: dolandırıcı , balıkesir , telefon
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