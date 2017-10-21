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    DolandÄ±rÄ±cÄ± 'Gelin' yeniden gÃ¶zaltÄ±nda

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    21.10.2017 - 13:16 | Son GÃ¼ncelleme:

    Gelin almak amacÄ±yla Afyonkarahisar'dan kente gelen ailenin yaklaÅŸÄ±k 50 bin lirasÄ±nÄ± dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verilen kadÄ±nÄ±n, TokatlÄ± bir aileyi de aynÄ± yÃ¶ntemle dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki sorgusu sÃ¼rÃ¼yorÂ

    Afyonkarahisar'dan gelin almak iÃ§in ÅžanlÄ±urfa'ya gelen ailenin yaklaÅŸÄ±k 50 bin lirasÄ±nÄ± dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan kadÄ±n, TokatlÄ± bir aileyi de aynÄ± yÃ¶ntemle dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi Ã¼zerine yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


    TokatlÄ± bir aile polise baÅŸvurarak, AfyonkarahisarlÄ± GÃ¶khasan ailesinin ÅŸikayeti Ã¼zerine yakalanan ve dÃ¼n sevk edildiÄŸi mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Ä°.Ãœ'nÃ¼n (18), bir sÃ¼re Ã¶nce kendilerini de dolandÄ±ran kiÅŸi olduÄŸunu iddia etti.Â 

    GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden teÅŸhis ettiler

    HakkÄ±nda daha Ã¶nce ÅŸikayetÃ§i olduklarÄ± ancak gerÃ§ek ismi bilinmediÄŸi iÃ§in yakalanamayan ÅŸÃ¼pheli kadÄ±nÄ±, gazete ve televizyonlardaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden teÅŸhis ettiklerini belirten ailenin baÅŸvurusu Ã¼zerine Ä°.Ãœ, polis ekipleri tarafÄ±ndan yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Afyonkarahisar'da yaÅŸayan SatÄ±lmÄ±ÅŸ GÃ¶khasan, yaklaÅŸÄ±k 15 gÃ¼n Ã¶nce, oÄŸlu Tahsin GÃ¶khasan'Ä± evlendirmek amacÄ±yla, ÅžanlÄ±urfa'daki tanÄ±dÄ±klarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ve kendilerini "Halim Demir" ve kÄ±zÄ± "Nur Demir" olarak tanÄ±tan ÅŸÃ¼phelilere 15 bin lira baÅŸlÄ±k parasÄ±, 23 bin lira deÄŸerinde altÄ±n ve 10 bin liralÄ±k Ã§eyiz malzemesi vermiÅŸ ancak dÃ¼ÄŸÃ¼ne bir hafta kala zanlÄ±lar kayÄ±plara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

    Etiketler: DolandÄ±rÄ±cÄ± , Tokat
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