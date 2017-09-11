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    Dokuzlara İlk ‘uyum’

    Gamze KOLCU
    11.09.2017 - 20:33 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 20:33

    Okul öncesi, ilkokul bir, ortaokul beş ve 9’uncu sınıf öğrencilerinin okula alışmaları için ‘uyum eğitimleri’ dün başladı. Sınıfta ilk gün heyecanını en çok yaşayanlar ise minikler oldu. Bazıları ailelerinden zor ayrıldı. En fazla okul terki ve sınıf tekrarının olduğu 9’uncu sınıflar da bu yıl ilk kez erken başladı.

    OKUL öncesi, 1 ve 5’inci sınıfların yanı sıra bu yıl 9’uncu sınıfların da olduğu uyum eğitiminde dün milyonlarca öğrenci için ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uyum eğitimlerinde yeni müfredatın tanıtılmasını, okulda tanıma-tanışma etkinliklerinin yapılmasını, okul kurallarının öğretilmesini istedi. Devlet okullarına kayıt zorunluluğ getirilen Suriyeli öğrenciler de bu programda yer aldı. Hazırlık kapsamında 1 milyon öğretmene, yenilenen öğretim programları da anlatılacak.

    DOKUZUNCU SINIFLAR DA UYUM EĞİTİMİNDE

    Öğrencilerin kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için başlatılan uyum programlarına bu yıl 9’uncu sınıf öğrencileri de eklendi. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün okul terklerini önlemek amacıyla oluşturduğu hazırlık ve 9’uncu sınıfa yönelik uyum programı bu sınıfların rehber, belletici ve branş öğretmenlerinin de desteğiyle uygulanacak. Büyük sınıflarla tanışma ve kaynaşma için ‘Hoş geldiniz yemeği’ düzenlenecek, kapıda kolonya ve şekerle karşılama yapılacak ve ‘Hoş Geldiniz 2021 mezunları!’ afişi hazırlanarak okul dışında görünür bir yere asılacak.

    Dokuzlara İlk ‘uyum’

    LİSE 1’DE OKUL TERKİ ORANI YÜZDE 28

    Lise öğrencileri için hazırlanan kılavuzda UNICEF’in desteğiyle MEB tarafından ‘Ortaöğretimde sınıf tekrarı ve okul terk sebepleri’ ve ‘14-18 yaş grubunda olup örgün eğitim dışında olan çocukların eğitim ve çalışma durumları ile ihtiyaçlarının belirlenmesi’ araştırmaları yer aldı. 9’uncu sınıf, öğrencilerin ‘en fazla zorlandıkları’ yıl. Ortaöğretimde sınıf tekrarı ve okul terk sebepleri araştırmasına göre, sınıf tekrarı yapan öğrencilerin yüzde 74’ü 9’uncu sınıf. Bu sınıfta okulu terk edenlerin oranı ise yüzde 28. Terk nedenleri arasında yüzde 37 başarısızlık, yüzde 28 okulu sevmeme yer alıyor. Sınıf tekrarının nedenleri arasında yüzde 59’la ders çalışma alışkanlıkları, yüzde 20 ile de okulda ilgi duyulan etkinliklerin olmaması gösteriliyor.
    Uyum kılavuzunda Suriyeli ve engelli öğrencilerin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Uyum eğitimleri, 15 Eylül’de bitecek.

    BİRİNCİ SINIFLAR SIRAYLA TANIŞTI

    Beşiktaş’taki Nimetullah Mahruki İlk ve Ortaokulu’nda ilkokul birler heyecanlı, aileler ise tedirgindi. Okulun en küçüklerini kapıda 8’inci sınıf öğrencileri karşılayarak, çikolata verdi. Sıra ve tahtayla tanışan birinci sınıflar arasında bazıları gözyaşlarını tutamadı. (Önder ÖNDEŞ)

    Etiketler: gazetehaberleri , ilkokul , sınıf
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