Dokuz aylık kârı 911 milyon TL oldu

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, finansal verilere ilişkin değerlendirmesinde, “2017 yılının dokuz aylık dönemini başarılı performans ile tamamladık. Krediler toplamımız 43,7 milyar TL’ye ulaşırken, geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacmimiz 25,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı krediler, bu dönemde de odağımızda olmaya devam etti. Ekim sonu itibarıyla 8 bine yakın işletmeye 8,3 milyar TL’lik KGF destekli kredi kullandırdık.

Bu kredilerin adet bazında %90’ı, tutar bazında %62’si KOBİ’lere kullandırıldı. Bizim için diğer bir önemli başarı göstergesi, tüm KGF destekli kredilerimizin %90’ının yeni kredilerden oluşmasıydı. Bu anlamda kredi tabanımızın önemli ölçüde genişlediğini gördük.

Dijital ve mobil kanallarda büyümemizi sürdürdük. Eylül sonu itibarıyla, dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 90’lara ulaştı. Mobil bankacılık kullanıcı sayımız ise yıl sonuna göre yüzde 48’lik artış ile 656 bine yükseldi” diye konuştu.

Bu dönemde banka için önemli gelişmeler arasında Turuncu Hesap ailesine Dolar ve Euro’nun ardından Sterlin’in de eklenmesi ve sektörde ilk kez kurumsal internet şubesi kullanıcılarına forward ve SWAP gibi türev işlemleri online gerçekleştirme imkanı sunulması yer aldı.