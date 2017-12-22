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Dokuz asırlık hamam

Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında gösterilen Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki İçkale bölgesindeki kazı çalışmaları sırasında 12’nci yüzyıla ait üç kubbeli hamam bulundu.

Hürriyet Haber
22.12.2017 - 12:18 | Son Güncelleme :

Kalıntılarının günümüze kadar tahribata uğramadan ulaştığı belirlenen hamamın, Harran’ın tarihine ışık tutacağı kaydedildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Harranda, kalabalık bir ekiple İçkale’de süren kazı çalışmaları sırasında 14 adet olduğu rivayet edilen hamamlardan biri bulundu. Asur ve Emevilere bir dönem başkentlik yaptığı bilinen antik kentin birçok yerindeki tarihi eserleri ayağa kaldırma amacıyla yürütülen arkeolojik kazılarda Zengi Atabeyliği ve Eyyubiler Dönemi’ne ait Milattan Sonra 12’nci yüzyıllarına ait üç kubbeli hamam kalıntıları gün yüzüne çıktı. Tarih boyunca okul, tapınak, cami, sur ve medreseleriyle öne çıkan ören yerindeki kazılarda bu yıl önemli bulgulara ulaşılması planlanıyor.

Dokuz asırlık hamam

Bu yıl gerçekleştirilen kazılarda tarihe ışık tutacak pek çok kalıntıya ait izleri gün yüzüne çıkmaya başladığını ifade eden Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, şunları söyledi:

"İçkale Saray Hamamı üç kubbelidir. Kubbeleri kısmen, oda duvarları ise tamamen korunarak günümüze ulaşmıştır. Soğukluk odasında çeşme, dairevi formlu havuz ve nişler, ılıklık odasında çeşme ve tas sekiler, iki adet sıcaklık odasında halvetler, kurnalar, sıcak ve soğuk su künk hatları yer alıyor. 13. yüzyılda Harranı gezen İbni Şeddad, Harran’da 14 hamamdan bahseder. Bu hamamlardan iki tanesi Harran’da yaptığımız kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarıldı, o dönemde Zengi Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi’nin de Harran’a geldiğini söyleniyor. Bu hamam diğer özelliği kale saraya ait olması dolayısıyla Selahattin Eyyubi bir kışını da Harran’da geçiriyor. Onların da sarayın hamamı olan hamamda yıkanmış olmasıyla bu hamam da ayrı bir değer veriyor ve bu açıdan da hamam önemlidir."

Dokuz asırlık hamam

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi çalışmalarından dolayı kazı ekibine teşekkür etti.

 

Etiketler: 12'nci yüzyıl
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