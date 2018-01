Dokunursam ölürsün

Tahereh Mafi’nin ‘Bana Dokunma’ üst başlıklı üçlemesi, kendi teni içerisinde hapsolmuş bir kızın, Juliette’in hikâyesi. Onun yaşadığı dünya çok farklı. Kuşlar uçmuyor, hayvan ve bitkiler hızla yok oluyor, insanlar yemek bulamıyor. Hastalıkların ve dünyanın dengesinin bozulması tüm düzeni alt üst etmiş durumda. Dünyayı, Yeniden Doğuş adında, düzeni tekrar sağlayacağı umutlarını boşa çıkaran bir kuruluş yönetiyor. Asiler savaş halinde, insanlar aç, yaşam umutları hızla tükeniyor ve tüm bu karanlık dünyanın içerisinde kimse, Juliette’e 264 gündür dokunmadı.

En son birisine dokunduğunda bunu kazayla yapmıştı ve yetenekleri bu dokunuşun ölümcül olmasına sebep olmuştu. Ailesi, arkadaşları dahil olmak üzere çevresindeki herkes tarafından dışlanan Juliette’in tek isteği kimseye zarar vermemek. Bir hücrede kilit altına alınan Juliette’in yeteneklerinin başkalarının ilgisini çekmesi ise onun için dönüm noktası oluyor. Yeniden Doğuş’un onu bir silaha dönüştürerek insanlar üzerinde gücünü kullanma planları, Juliette’in kendini keşfettiği uzun ve çetrefilli savaşının başlamasına sebep oluyor.

Onu ele geçirmelerine izin verecek mi? Kendi güçlerini kullanmaya korkan Juliette’in, Yeniden Doğuş’tan kaçmak için oldukça zorlu kararlar vermesi gerekiyor.

Juliette kendini ve yeteneklerini keşfederken yalnız değil: Küçük bir çocukken tanıdığı, onu koruyabilmek için her şeyi yapabileceğine inandığı Adam ve onu bir binaya hapseden, mıntıkanın Yeniden Doğuş komutanı Warner. Hem birbirlerine benzeyen hem de birbirlerinden oldukça zıt olan bu iki adam, Juliette’in hayatını bir düğüm haline getiriyorlar.

Bir yanda kaybettiğini sandığı, yıllardır görmediği Adam’ın güvenli, huzurlu kolları varken diğer yanda yeteneklerinin gücünü ona göstermeye çalışan Warner var. Tüm dünya yeteneklerinin yıkıcı olduğunu düşünürken, tam tersini savunan ve Juliette’in bu savaşın akışını değiştirecek bir silah olduğuna inanan tek kişi Warner.

Juliette’in Yeniden Doğuş’un planlarından kaçmasına yardım eden Adam ile farklı bir hayat kurmak için başladıkları yolculuk planları tahmin edemeyeceği kadar büyük bir hızla değişiyor. Hayatta kalma içgüdüleriyle hareket ederken tek başına olmadıklarını anlıyorlar, onlar gibi Yeniden Doğuş’tan kaçan insanlar var. Ve bu insanlar, Juliette’in dünya üzerinde özel güçleri olan tek insan olmadığının kanıtı.

Yeniden Doğuş’a başkaldırarak yeni bir dünya kurmak isteyen bu grubun en büyük avantajı, Juliette gibi özel güçlere sahip bir grup olmaları. Juliette’in onlarla devam ettiği bu yolculuk, yavaş yavaş bir savaşa dönüşürken topluluk ellerindeki tek kazanma şansının Juliette olduğunun farkında. Hayatının büyük kısmını tüm insanlığın dokunuşundan uzak, kilit altında geçirmiş Juliette için ise güçlerini kullanmaya karar vermek oldukça zor. Kendi yeteneklerini keşfeden Juliette’in sınırlarını aşma vakti geldi.

Juliette bir yandan kendini savaşa hazırlarken, diğer yandan hayatındaki bu iki adamın sırlarını çözmeye çalışıyor. Juliette, her kitapta adım adım büyüyerek güçlerini nasıl kullanacağını öğreniyor ve kendini savaşa hazırlıyor.

New York Times’ın çok satanlar listesinden inmeyen Tahereh Mafi’nin beklenmedik aşklarla dolu, kendi dünyalarını geri almak isteyen insanların savaşını anlatan serisi, yeni sert kapaklı orijinal baskısıyla okuruna soluksuz bir okuma keyfi sunuyor. Dex’ten aldığımız, serinin bir sonraki kitabı ‘Restore Me’nin çevrilmeye başlandığı haberi ise ‘Açlık Oyunları’ ve ‘Uyumsuz’ gibi distopya romanlarını seven okurları hayli sevindireceğe benziyor.







BANA DOKUNMA

Tahereh Mafi

Çeviren: Bilge Nihal Zileli Alkım

DEX, 2018

332 sayfa, 32 TL.



BENİ BIRAKMA

Tahereh Mafi

Çeviren: Deniz Başkaya

DEX, 2018

424 sayfa, 32 TL.



BENİ YAKMA

Tahereh Mafi

Çeviren: Kader Çekerek

400 sayfa, 32 TL.