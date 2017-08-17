‘Dokunulmazlığı kalksın’ tavsiyesi

SAĞ popülist parti Almanya için Alternatif’in (AfD) Genel Başkanı Frauke Petry’nin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir adım daha atıldı. Saksonya Eyalet Meclisi Dokunulmazlık Komisyonu, Petry’nin dokunulmazlığının kaldırılması tavsiye kararını birliğiyle kabul etti. Böylece, aynı zamanda Saksonya eyalet parti teşkilatı başkanı da olan Frauke Petry’nin ‘yalan yere yemin etme’ suçlamasından yargılanması mümkün olabilecek. Sol Parti milletvekili Andre Schollbach’ın suç duyurusunda bulunması üzerine Dresden Savcılığı Petry’nin dokunulmazlığının kaldırılması için eyalet parlamentosuna başvurmuştu.

Frauke Petry 2015 yılının kasım ayında eyalet parlamentosu seçim denetleme kurulunun parti finansmanıyla ilgili sorularına doğru yanıt vermemekle suçlanıyor. Parti lideri komisyona verdiği ifadede 2014 yılındaki eyalet seçim kampanyası masraflarını karşılamak üzere parti adına herhangi bir borç sözleşmesi imzalamadığını söylemişti.

HAPİS CEZASI TALEBİYLEYARGILANABİLİR

Önümüzdeki yedi gün zarfında tavsiye kararına parlamenterler tarafından yazılı itirazda bulunulmadığı takdirde komisyon kararı genel kurul kararı yerine geçecek. Bu durumda konunun genel kurulda görüşülüp karara bağlanmasına gerek kalmayacak. Belirlenen süre zarfında herhangi bir parlamenterin yazılı itirazda bulunması halinde ise komisyonun tavsiye niteliğindeki kararı Saksonya eyalet parlamentosunda görüşülüp oylamaya sunulacak.

Yasalar komisyonda yalan yere yemin edenin en az bir yıl hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Hafif yasa ihlalleri için öngörülen hapis cezası ise 6 ay ile 5 yıl arasında değişiyor. Frauke Petry medyaya yaptığı açıklamada “dava açıldığı takdirde kendisine yöneltilen suçlamaları yanıtlayacağını ve bunun şimdiye kadar mümkün olmadığını” söyledi. Petry’nin partisi AfD de dokunulmazlığının kaldırılmasına onay vermişti. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasından sonra dava açılabilmesi için yetkili mahkemenin davanın uygunluğuna karar vermesi gerekiyor.