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    Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

    Ali VARLI / BERLİN
    02.01.2018 - 13:16 | Son Güncelleme:

    Köln polisi, aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD) Federal Meclis milletvekili Beatrix von Storch hakkında, soruşturma açtı. von Storch, Twitter’dan yaptığı paylaşımla ‘halk arasında kin ve nefreti yaymakla’ suçlanıyor.

    TWITTER yönetimi de AfD'li von Storch’a ait sosyal medya hesabını, nefret içerikli paylaşımını yönetmenliğe aykırı bularak 12 saat boyunca kapattı. Hesap daha sonra yeniden kullanıma açıldı. 

    Storch sosyal medya hesabında, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Emniyet Teşkilatı'nın yılbaşı gecesi aralarında Arapça'nın da bulunduğu farklı dillerde mesaj yayınlamasına tepki göstermişti. Storch, “Bu ülkede neler oluyor? Niçin NRW Polis teşkilatının resmi Twitter hesabı Arapça paylaşım yapar? Bununla barbar, Müslüman ve kitlesel tecavüzcü erkekler sürüsünü yatıştırmayı mı düşünüyorsunuz?” ifadesinin yer aldığı tweeti paylaşmıştı.

    SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN...
    Milletvekili Beatrix von Storch hakkında soruşturmanın yürütülebilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.
    Bu arada Twitter yönetiminin von Storch’a ait sosyal medya hesabını 12 saat boyunca kapatmasına, AfD Federal Meclis Grup Eşbaşkanı Alice Weidel de tepki gösterdi.

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