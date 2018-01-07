Dokunmatik ekranlı analog saat dönemi başlıyor

Akıllı saatlerin ortaya çıkması, geleneksel kol saatlerinin de artık geleceğe karşı hazırlanması gerektiğini göstermişti. İlk etapta buna karşı çıkan saat markalarının da zaman içerisinde kendi akıllı saatlerini geliştirdiklerini ve böylece bu değişimi ayak uydurmaya çalıştıklarını gördük. MyKronoz da bunlara farklı bir bakış açısı getirenlerden biri oluyor.

Yeni akıllı saatlerini CES 2018'de ziyaretçilerle buluşturacak olan MyKronoz, ZeTime ve ZeTime Petite isimli yeni akıllı saat serisi ile yenilikçi ve geleneksel teknolojileri bir araya getiriyor. Bu projeyi daha önce kitlesel fonlama yoluyla kullanıcılarla paylaşan şirket, görünüşe göre bunda başarılı olmuş ki, artık saatleri seri üretime geçmiş.

MyKronoz'un ZeTime ve ZeTime Petite modelleri, akıllı saat kullanmak ancak pil ömrü kısıtlamasına takılmamak isteyenlerin tercihi olabileceği gibi, geneleksel saatleri tercih eden ancak buna dokunmatik ekran ve ekranda yer alacak bazı akıllı uygulamaları dahil etmek isteyenleri de çekebilir. CES 2018 başladığında bunu ve diğer pek çok yeni giyilebilir cihazı göreceğiz.



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